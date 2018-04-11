Yerli otomobil için 5 şirketin ortaklığı sonucu kurulacak şirketin başına gelecek isim belli olmuş gibi görünüyor. Ortaya çıkan bilgilere göre, şirketin başına Bosch Almanya’da kıdemli başkan yardımcısı olan Gürcan Karakaş getirilecek.

Türkiye’nin ekonomik olarak en önemli projelerinden biri olan yerli otomobil projesinde yeni gelişmeler yaşanıyor. 5 babayiğidin ortak bir konsorsiyum sonucu oluşturacakları yeni bir şirket üzerinden üretilecek yerli otomobil konusunda, tüm işleri hızlandırılacak bir adım atılacak gibi duruyor. Şu sıralar yerli otomobil için kurulacak şirkete, alanında başarılı işler yapmış bir CEO arayan Odalar ve Borsalar Birliği, bu kişiyi bulmuş gibi görünüyor.

1990 yılından beri dünyanın en büyük otomotiv tedarik ve teknoloji şirketlerinden olan Bosch’ta görev yapan ve 2007 yılından beri Bosch Almanya’da kıdemli başkan yardımcısı olan Gürcan Karakaş’ın, kurulacak şirketin CEO’luk görevini üstlenmesi bekleniyor.

CEO görevine getirilmesi için görüşülen 3 adaydan biri olan Karakaş, sızdırılan bilgilere göre CEO’luğa en yakın isim olarak gösteriliyor. Habertürk’ün haberine göre projenin koordinasyon çalışmalarını yürüten “Odalar ve Borsalar Birliği” tarafından yapılan görüşmeler sonucunda, Bosch Yenileme Pazarı Kıdemli Başkan Yardımcısı Gürcan Karakaş’ın bu göreve en uygun isim olduğu kararlaştırıldı. Şu anda konu hakkında resmi açıklama gelmese de, eğer bir aksilik olmazsa yerli otomobil için kurulacak şirketin başındaki isim Karakaş olacak.

Gürcan Karakaş Kimdir?

Gürcan Karakaş, 1965 Antalya Aseki doğumlu. 1988 yılında Orta Doğu Üniversitesi (ODTÜ) Makine Mühendisliği bölümünden mezun olan Karakaş, üniversitenin hemen ardından ASELSAN’da göreve başladı. 2 yıl boyunca ASELSAN’da çalışan Karakaş, daha sonrasında 1990 yılında Bosch’a geçiş yaptı. 28 yıldır burada görevine devam eden Karakaş’ın çok yakında yerli otomobil projesinin başına geçmesi bekleniyor.