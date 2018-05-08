Uzunca süredir hakkında somut bir şeyler duymayı beklediğimiz yerli otomobile dair en önemli bilgilerin bu cuma geleceği açıklandı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 6. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirvesi sonrasında yerli otomobille ilgili önemli bilgiler verdi. Otomobili Projesi Ortak Girişim Grubu (OGG) olarak adlandırılan şirketler grubu tarafından geliştirilen ve geçtiğimiz dönemde 5 farklı modelle geleceği açıklanan araçla ilgili belirsizlikler bu cuma günü giderilecek.

Konuyla ilgili Faruk Özlü'nün açıklamaları şu şekilde: "Yerli Otomobil Projesi'nde 5 ortağımıza ilaveten TOBB da yüzde 5 hisseyle şirkete ortak oldu. Böylece 6 ortaklı bir proje oluştu. Dolayısıyla yerli otomobilde bir kilometre taşını daha kat etmiş oluyoruz. Projemiz iyi gidiyor, inşallah cuma günü sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şirketin CEO'sunu açıklayıp şirketin kuruluş protokolünün şahitliğini yapacak."

"Türkiye'nin Otomobili" sloganı ile geliştirilmeye başlanan projeye Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin de müdahil olması oldukça iyi bir haber. Bununla birlikte uzunca süredir açıklanması beklenen CEO'nun da sonunda görevinin başına geçmesi projeye hız kazandıracaktır diye umuyoruz. CEO'nun açıklanmasının yanında cuma günü gerçekleşecek olan törende, şirketin kuruluş sözleşmesi de açıklanacak ve soru işaretleri bir nebze giderilmiş olacak.

Umuyoruz 'babayiğitler' projenin altından kalkabilir ve hedeflenen 2020 yılında yerli otomobiller asfalta inebilirler.