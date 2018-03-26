Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yerli otomobil üretiminde gelinen nokta, teşvik ve destekler, kaç model üretilecek gibi detaylar hakkında açıklamalarda bulundu.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yerli otomobil üretim süreci hakkındaki son bilgileri paylaştı. ‘’2 Kasım'da bir mutabakat imzalandı. 2 Kasım'dan bugüne çok detaylı teknik ve maliyet çalışması yürütüyoruz. Bu çalışma içerisinde dünyadaki otomobil üretim trendi ne tarafa gidiyor ve 'Türkiye'nin kapasitesi ve kabileyeti nedir?' diye bakıyoruz. Çalışmalar iki ana eksende yürüyor. Bir teknik hususlar, bir de bu işin mali boyutu var. Teknik ve mali analiz çalışması tamamlanmak üzere.’’ diyen Özlü, yerli otomobil modelleri hakkında da, ’’3 adedi aynı platform üzerinde olmak üzere 5 model üzerinde çalışıyoruz. 5 kasa tipi üzerinde çalışıyoruz.’’ dedi.

‘’C segmentinde bir otomobil öne çıkıyor. Yaklaşık 3 milyar dolar civarında yatırım bedeli tahmin ediliyor. Gelecek ay bir şirket kurma süreci olacak. Bunu (Şirket kurma sürecini) tamamlamayı düşünüyoruz. Buna (şirkete) da bir CEO atanacak. Bu konuda çalışmalar sürüyor. ‘’ diyen Faruk Özlü, ‘’Aday için 3 isim var. Bununla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Ortak girişim grubuna bırakıyoruz CEO'nun kabulünü. Performansına ve karar sürecine bağlı olarak, bizim arzumuz Nisan ayı içerisinde şirketin kurulup aynı tarihlerde açıklanması yönünde.‘’ diyerek yerli otomobil üretimine liderlik yapacak ismin açıklanması beklenen tarihi de duyurmuş oldu.

‘’Türkiye'deki sektörlere baktığımızda otomobil sektörü çok başarılı bir sektör. 29 milyar dolara yakın bir ihracatımız oldu. Her 2 dakikada bir otomobil üretiliyor. Bu rakamlara ticari araçlar dahil değil. Sadece otomotivden bahsediyoruz. Artık Türkiye'nin kendine ait bir tasarım ve marka ortaya koyması gerekiyor. Bundan sonraki aşamadan Türkiye bir marka oluşturmalı ve dünya pazarlarında yer almalı. Şunu ifade edeyim, dünyada bu sektör 35-40 yılda bir dönüşüm yaşadı.’’ diyen Özlü, yerli otomobile teşvik ve destek hakkında da, ‘’Yapılan teknik ve mali analizde iki şeye bakıyoruz. 'Teşvik ve destek vermesek kaç yılda geri dönüşümü sağlarız?' ve 'Özel teşvik ve destek verilirse bu yatırım kaç yılda geri dönüşümünü tamamlar?' diye iki ayrı çalışma yapıyoruz. Devlet teşvik ve desteklerinin tasarımlarıyla ilgilidir. Araştırma ve geliştirme masraflarının devlet taraflarından bir kısmının karşılanması dahil, alternatifli destek ve teşvik modelleri üzerinde çalışıyoruz. Karşılıklı oturup konuşacağız bunları da.’’ dedi.

‘’Elektrikli olacak bu otomobil. Şarj ile ilgili yoğun bir çalışma var. Hem büyük şirketler önemli yatırımlar yapıyor hem de projemizin ana konularından birisi bu. Bu teknolojiler ile ilgili gelişmeler olacak ve maliyetleri de düşecek. Sadece bizim değil tüm üreticilerin karşılaştığı sorun. Menzil, şarj süresi ve bununla birlikte şarj istasyonları... Şarj istasyonları planlamaları da bu çalışmalar içerisinde devam ediyor. 400 ila 500 kilometre gidebilecek şekilde planlıyoruz.‘’ diyen Özlü, yerli otomobilin yerel bir otomobil olarak kalmayacağını belirterek, ‘’Üreteceğimiz modeli uluslararası pazarlarda tanıtacağız.’’ dedi.

Vatandaşların yerli otomobil projesine bakış açısı hakkında da bazı açıklamalarda bulunan Bakan Özlü, ‘’Gerçekten Türk toplumu bu projeyi sahiplendi. Sipariş veren çok sayıda vatandaşımız var. Bu proje, halkımızın sahiplendiği bir proje.’’ dedi ve bunun karşılığının ’Birincisi, kalite bakımından emsallerinden daha iyi bir ürün ortaya koymaya çalışacağız. İkincisi fiyat noktasında rekabetçi olacağız. Emsallerimizden daha iyi şartlarda olacağız. Yeni bir şey yapıyoruz. Klasik modeller dışında yeni bir şey denemek isteyecekler. Yeni olmanın avantajını kullanacağız. Bu şekilde de yabancı vatandaşlar da ilgi gösterecek.’’ sözleri ile verileceğini ifade etti.