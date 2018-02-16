Yerli otomobil üretmek için bir konsorsiyum kuran 5 şirketten ilk toplu açıklama geldi. Yapılan açıklamaya göre ilk etapta 3 farklı modelde araba bizleri bekliyor.

2017’nin Kasım ayında resmiyete dökülen yerli araba için yeni bilgiler paylaşıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarına göre 5 babayiğidin ortak bir konsorsiyum kurduğu yerli araç projesi, orta ve uzun vadede bir proje olarak tasarlandı. Orta vadede, 3 farklı elektrikli araç modeli çıkartacak konsorsiyum, 3 fazdan oluşan ve 15 yıla yayılan bir yatırım hamlesiyle yoluna devam edecek.

Anadolu Holding, BMC, Kıraça Holding, Turkcell ve Zorlu Holding’in bir araya gelerek kurduğu Türkiye’nin Otomobili Ortak Girişim Grubu(OGG), konuya ilişkin resmi bir açıklama yaptı.

OGG’un yaptığı açıklama;

“İstanbul’da faaliyete geçirdiğimiz proje ofisinde proje operasyonlarının günlük yönetimi ve takibini yapmaktayız. Farklı ülkelerde başarılı işlere imza atmış çok geniş bir ekip ile çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Faruk Özlü başta olmak üzere devletimiz tarafından güçlü bir şekilde desteklenen dünya standartlarında bir sonuca ulaştırma gayesi içerisindeyiz. Türk sanayisi ve teknolojisi açısından bir dönüm noktası olacağını düşündüğümüz bu proje için teknoloji ve tüketici trendlerini de izleyerek sektörde tamamen farklı bir konumlanma sağlayacak kapsamlı bir strateji oluşturmaktayız. Teknik ve finansal analiz çalışmalarımızı da bu kapsamda sürdürüyoruz. Tüm bunları yaparken de Türk halkının görüş ve beklentilerine göre ‘Türkiye’nin Otomobili’ni tasarlamanın birinci önceliğimiz olduğunun bilincindeyiz. Bu kapsamda Türkiye genelinde çok kapsamlı ve profesyonel bir tüketici araştırması yürütüyoruz. Buna göre milletimizin nasıl bir otomobil istediğini tespit ediyor ve çalışmalarımızı bu yönde şekillendiriyoruz.” diyerek aracın ilk etapta Türkiye pazarını hedeflediğini açıkladı.

OGG, açıklamaların devamında şu anda gelişen olaylar ve alınan kararları maddeler halinde açıkladı:

“‘Türkiye’nin Otomobili’ projesinin uzun soluklu bir yatırım planlaması gerektiğinin farkındayız. Üç fazdan oluşan yaklaşık 15 yıllık bir yatırım hamlesine yönelik planlarımızı hazırlamaktayız.

Orta vadede tek bir platform üzerinde üretilecek 3 farklı elektrikli araç modelinden oluşacak otomobil portföyü, Türk halkının ihtiyaçları ve beklentileri göz önünde bulundurularak detaylandırılmaktadır.

Uluslararası markalar ile rekabet edecek yerli marka araçların ilk modelini daha önce açıklandığı gibi 2019 yılında prototip, 2021 yılının sonunda seri üretime geçiş olarak planlamaktayız.

Öncelikle Türk halkının beğenisine sunulacak olan ‘Türkiye’nin Otomobili’ en yüksek standartlarda üretilecek ve geliştirilecek olup, sanayimiz ve teknolojimiz açısından da bir kaldıraç vazifesi görecektir.

İkinci etapta, elektrikli Türk araçlarını sadece ülkemizde değil aynı zamanda dünya pazarında talep gören uluslararası bir marka haline getirmeyi hedefliyoruz.

Tüm bu planlama çalışmalarımızı yürütürken önümüzdeki aylarda kurmayı planladığımız şirketimizin kilit yöneticilerini belirlemek üzere kapsamlı bir süreç yönetiyoruz."

OGG, bu açıklamaların dışında Türk halkının ilk günden beri çok destek olduğunu ve bu durumdan memnun olduklarını belirtti. Üretilecek araç henüz belli olmamasına rağmen çok fazla talep aldığını belirten OGG, ön siparişin şu an için söz konusu olmadığını dile getirdi. Şu anda yerli otomobil için ortak bir şirket kurup bu şirkette görevli olacak insanları ayarlamaya çalıştıklarını söyleyen OGG, ilerleyen dönemde yeni bilgiler geldikçe kamuoyuna açıklamalarda bulunacaklarını belirtti.