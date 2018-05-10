  • Yerli Otomobil Üreticileri CEO'su Cuma Günü Açıklanmayacak

Yerli Otomobil Üreticisi 'Babayiğitlerin' CEO Açıklaması Ertelendi

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Geçtiğimiz günlerde Faruk Özlü'nün, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılacak bir törenle yeni CEO'yu açıklayacağını belirtmiştik sizlere. Bugün gelen açıklamaya göre CEO'nun açıklanacağı tarih, bir başka bahara kaldı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, geçtiğimiz günlerde hem projenin detaylarının basınla paylaşılacağını, hem de 5 'babayiğit' şirketin ortak projesinin üst yöneticisinin açıklanacağını söylemişti. Ancak bu tören yarın yapılamayacak.
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Faruk Özlü'nün bugün yaptığı güncel açıklamaya göre, protokollerin tamamlanması için avukatların ek süreye ihtiyaç duyması söz konusu ve yapılacak olan CEO açıklaması ve proje bilgilendirmesi töreni, bu ay içerisinde başka bir gün gerçekleştirilecek.

Bildiğiniz gibi kamuoyunda zaten daha önce hiç girişilmemiş bir proje olduğu için, araçların asfalta ineceği tarihin ıskalanacağı konuşuluyor. Umuyoruz bu gelen son haber, projede bir takım aksaklıklar olduğuna delalet değildir.

Etiketler: yerli otomobil, babayiğit
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