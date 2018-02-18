Yerli otomobil üretimi için ortaklaşa çalışan 5 şirket için yönetim görevini Metin Sancar üstlenecek.

2019 yılı içerisinde elektrikli araçlarla karşımıza çıkmaya hazırlanan ve Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding, Vestel ve Turkcell ortaklığında çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren 'babayiğitler' hakkında, geçtiğimiz günlerde tek bir modelle değil 3 farklı modelle karşımıza çıkacakları haberi gelmişti.

Gün itibarı ile gelen yeni habere göre, projenin yönetim ayağına daha önce Nobel kazanmış olan Aziz Sancar'ın yeğeni Metin Sancar geçecek. Bu karar oldukça olumlu olabilir nitekim Metin Sancar, daha önce de ilk milli helikopterimiz olan TIA'yı geliştiren ekibe de önderlik ederek Helikopter Grup Başkanı olarak projeyi yürütmüştü.

2019 yılında ortaya çıkacak olan prototiplerden sonra, 2021 yılında trafiğe çıkarılması planlanan yerli araçlar için gelişmelerin olumlu yönde seyretmesi oldukça sevindirici bir haber. Bakalım önümüzdeki günlerde babayiğitlerden yeni ne gibi haberler alacağız?