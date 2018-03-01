Yerli otomobilin üretimi için CEO'luk görevini üstlenecek kişinin Türk ve alanında uluslararası başarı elde etmiş olması gerektiğini belirten Bakan Faruk Özlü, kriterlere uyan bir kişiye teklif götürdüklerini belirtti.

Daha önce yapılan açıklamalardan bilindiği üzere Türkiye’nin yerli otomobilinin ilk örneği 2019 yılında ortaya çıkacak ve seri üretimi 2021 yılına kadar başlamış olacak. Yerli bir otomobil üretmek için Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding, Turkcell ve Zorlu Holding bir araya gelmiş ve bir şirket kurulmuştu.

Yerli otomobili üretecek şirkette CEO görevini üstlenecek kişi için üç farklı aday olduğu iddia edildi. Adaylardan ilki eski Tofaş CEO’su ve eski Fiat iş geliştirme direktörü Ali Pandır. İkinci aday ise Renault Bursa Fabrika Müdürlüğü de yapmış olan Tarık Tunalıoğlu. Son aday Mercedes SLK, Peugeot 206, Volkswagen Eos ve Golf GTI gibi araçların tasarımlarını yapmış olan Murat Günak.

Yerli otomobilin üretimi konusunda çok önemli bir role sahip olacak şirket CEO’su hakkında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü de bazı açıklamalarda bulundu. Yerli otomobil şirketine CEO’luk yapacak kişinin Türk ve alanında uluslararası başarı elde etmiş biri olacağını söyleyen Bakan Özlü şu ifadeleri kullandı:

‘’Bir araştırma yaptık küresel ölçekte başarılı olabilecek bir CEO seçiyoruz. Süreç işliyor. CEO Türk olacak. Uluslararası otomotiv piyasasında uluslararası bir başarı elde etmiş olacak. Bir görev almış olacak ona bakacağız. Ve öyle bir aday bulduk. Çok başarılı uluslararası otomotiv piyasasını bilen aktif çalışan bir isim. Teklif götürdük kendisini kararını bekliyoruz.’’