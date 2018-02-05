BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak, yerli otomobil üretimi için kurulan orta girişim grubunun Mart ayının sonlarına doğru bir şirket kuracağını açıkladı.

MÜSİAD Genel Merkezi’nin ‘Otomotivde Vizyonumuz Made In Turkey’ başlığıyla düzenlediği Türkiye İstişare toplantılarında yer alan BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak, yerli otomobil üretimiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Ortak girişimin çalışmalarıyla ilgili değerlendirmeler yapan Sancak, “Yaptığımız planlamaya göre Mart’ın sonuna doğru bu işi tamamen üstlenecek şirket doğmuş olacak. Şu anda zaten hazırlıkları 5 yıllık, 10 yıllık, 20 yıllık planlamalar yapılıyor. Boş durulmuyor. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın büyük desteği var. Devletimizin büyük desteği var. Cumhurbaşkanımız zaten ilan etmişti, külliyede bu konuyla ilgili bir o da denetim kurdu. Bizi denetliyor zaten, çok şükür her şeyi denetlediği gibi, bizi de denetliyor. Çünkü bu Türkiye’nin uluslararası alanda bayrak göstermesi hareketi. Herhangi bir ticari işten öteye bir şey, bir de bu sadece araba yapmak işi değil. Bilgi ve teknolojileri konusunda bu sektörde Türkiye bu uygulamayla birlikte bir iş sektörünü millileştirmiş olacak. Sorunu sadece bir araba olarak düşünmemiz lazım. Çeşitli boyutları var. Bir sektör insanlığın gittiği bir alan, yapay zeka, teknoloji, yazılım, bunların hepsi bir araya gelecek. İşte Türkiye bu adımla buraya adım atıyor” dedi.

Yerli otomobil üretiminin finansman kanadıyla ilgili farklı bir yaklaşımda bulunan Sancak, “Biz finansmanından korkmuyoruz. Biz bunu düzgün anlattığımız zaman bu halk bunun finansmanını üstlenir. Biz son kuruşumuza kadar vereceğiz. Paramız bittiği zaman döneceğiz, halka diyeceğiz ki, bak bu kadar para lazım, bizim paramız bitti. Bu halk bize fazlasını verir” ifadelerini kullandı.

Yerli otomobil üretiminin Sakarya’da yapılması taleplerine ilişkin düşüncelerini sarf eden Sancak, “Bana sorarlarsa ben Sakarya’da olmasını isterim. Sakarya lehine lobi yapacağım, benim bütün her şeyim Sakarya’da” şeklinde konuştu.

Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu da yerli otomobilin Sakarya’da üretilmesi çağrılarına karşılık “Sakarya’da otomotiv ve yerli otomotiv denilince büyük bir heyecan var. Sakarya birçok açıdan şanslı, İstanbul gibi, birçok büyük şehre de yakın. Stratejik konum olarak da hem limanımız var, Karasu’da büyük bir liman. Yan sanayisiyle bu konuda yetişmiş ve tecrübeli insan gücüyle, burası hem de Avrupa’ya yakınlığıyla, pazarlama noktalarıyla büyük öneme ait” dedi.

Türkiye’nin Otomotiv Başkenti Bursa

Üretimin yapılacağı şehir konusunda diğer talip şehir ise Bursa oldu. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye’de otomotiv başkentinin Bursa olduğunu belirterek “Yerli otomotiv dediğimizde Türkiye´de otomotivin başkenti Bursa. Bugün Türkiye´de her iki otomobilden birisi Bursa´da üretiliyor. Otomobil ihracatının neredeyse yüzde 60´ından fazlası kentteki ana sanayi ve yan sanayi tarafından gerçekleştiriliyor. Bursa´nın hem coğrafik olarak lojistik altyapısı, hem de insan kaynağı, buradaki şirketlerin potansiyeli özellikle Türkiye´nin büyük projelerinde en önemli itici gücün bu bölge olduğunu gösteriyor” dedi.

Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (BOSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Bayrak da yerli otomobil merkezinin üretiminin kesinlikle Bursa olması gerektiğini, çünkü şehrin otomotiv altyapısının çok güçlü olduğunu belirterek “Otomotiv Test Merkezi Bursa´da kuruluyor. Çok önemli bir sanayi bölgesi TEKNOSAB´ı açıyoruz. Bence yerli otomobilin burada üretilmesi planlanmalı. Talipli olan çok var. Ama kesinlikle adres Bursa. Altyapının yanında Bursa, otomotiv kültürü almış vaziyette ve sanırım bu üretilecek olan araç elektrikli bir araç olacak. Bu anlamda yerli üretimde biz ilk sırada olmalıyız. Çünkü Bursa sanayisi sadece ana sanayi olarak değil, otomotiv yan sanayide de dünyayı besliyor” şeklinde konuştu.