Yerli Otomobil Üretiminde Anlaşan 3 Yerli Şirket Belli Oldu

Gelen son haberlere göre yerli otomobilin üretimi konusunda Karsan, Vestel ve BMC’nin ortak bir yatırım yapmaya hazırlandıkları söyleniyor.

Son yıllarda giderek daha fazla dillendirmeye başladığımız yerli otomobil ve üretimi konusunda artık son aşamaya geldik. Daha önce ‘otomobili üretecek babayiğitler aranıyor’ başlığıyla haberler ortaya çıkmış ve yetkili isimler, bu konuda bazı şirketlerin oldukça hevesli olduklarını belirtmişlerdi.

Gelen son haberler, yerli otomobilin üretimi konusunda üç şirketin anlaştığı yönünde. Karsan, Vestel ve BMC’nin ortaklaşa bir proje geliştirip bakanlıktan onay aldıkları belirtiliyor.

Aslında bu alandaki çalışmalar, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Karsan - Vestel arasında iki yıldır devam ediyor. Bu iki şirket, yerli otomobil konusunda 10’dan fazla yüz yüze toplantı gerçekleştirdiler ve bu işi en fazla yapmak isteyen kişi, Karsan’ın patronu olan İnan Kıraç olmuş. Vestel de bu alanda ilk adımını 2015 yılında atmış ve otomotiv sektöründeki ihracatın %70’ini karşılayan TAYSAD’a üye olmuştu. Son iki yıldır elektrikli otomobil ve aksamları üzerine birçok projeye imza atan şirket, akıllı şarj ünitesinden pil teknolojilerine kadar 30’a yakın patent almıştı.

Bunların dışında Vestel, elektrik motoru ve kontrol mekanizmalarının dışında motoru çalıştıran ana kartın dizaynını da kendi teknolojisiyle yapabiliyor. Dolayısıyla en fazla somut adım atan şirketin Vestel olduğunu söylemek, sanırım yanlış olmaz.