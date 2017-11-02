Yerli Otomobili Üretecek 5 "Babayiğit" Şirket Açıklandı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla düzenlenen törende yerli otomobil üretecek şirketler açıklandı. Türkiye'nin 5 büyük şirketi ortak bir konsorsiyum kuruyor.

Ülke olarak yıllardan beri sürekli duyduğumuz “yerli otomobil” projesinde yeni bir adım atıldı. Bir süreden beri beklenen yerli otomobil üretecek firmaların isimleri sonunda belli oldu. Dün ortaya çıkan 3 firmayla birlikte 2 firmanın daha açıklandığı konsorsiyumda, toplamda 5 firma ortaklık kurdu.

Türkiye’nin otomobilini hangi şirketlerin yapacağını açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu firmalara devletten “tam destek” geleceğinin sözünü verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan 5 “babayiğit” şirket Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding(KARSAN), Turkcell ve Zorlu Holding(Vestel) oldu. Dün yaptığımız haberde 3 şirketten birini Vestel olarak açıklamıştık. Cumhurbaşkanı yaptığı duyuruda firmayı Zorlu Holding olarak açıkladı. Vestel, uzun yıllardan beri Zorlu Holding’in bünyesinde bulunuyor. Erdoğan bugünün Türkiye ve otomotiv sektörü için tarihi bir gün olduğunu açıkladı.

Tasarım 2019, Seri Üretim 2021

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arabanın çıkış tarihi hakkında açıklamalar yaptı. Aracın tasarımının 2019’a kadar biteceğini, 2021’den sonra ise satışların başlayacağını belirten Erdoğan, her yıl 750 bin otomobilin satıldığı ülkemizde yerli otomobilin olmamasından büyük bir utanç duyduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın da yer aldığı törende, belirlenen 5 şirket imza atarak konsorsiyumu resmiyete döktü.

Ülke olarak son yıllarda artırdığımız yerli projeleri gönülden destekliyorum. Umarım, bu sefer “yerli” adı altında kandırılmadan gerçekten yerli bir araçla hem ülkemize hem dünyaya kendimize ait bir marka satmayı başarırız.