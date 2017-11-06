Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça, Turkcell olarak üretilecek yerli otomobille ilgili rollerinden ve yapacaklarından bahsetti.

2019 prototipi yapılacak, 2021 yılında da satışa çıkacak yerli otomobil hakkında konuşan Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça, şirketin diğer 4 şirkete nazaran isimlerinin medyada pek dillendirilmemesine ilişkin şu ifadeleri kullandı: Turkcell'in teknoloji potansiyelini dikkate alarak bize talepte bulunuldu. Biz de bu işin içinde olmaya karar verdik. Hem memlekete hizmet edeceğiz hem de teknolojimizle destek vereceğiz diye düşünerek tam bize göre olduğuna karar verdik. 5 aydır bunun için çalışıyoruz."

Bir GSM operatörü olarak Turkcell’in yerli otomobile ne gibi katkılarının olacağına dair yöneltilen soruyu da cevaplayan Akça, "Geleceğin otomobili dediğimiz, akıllı şehirlerde koşacak bir otomobil olması lazım. Yazılımını, donanımını Turkcell yapacak. Dolayısıyla bizim bu projeye katkımız gerçekten çok değerli ve çok önemli" dedi.

Türkiye’nin 80 sene önce imkanlar kısıtlı olsa da uçak ve 60 yıl önce 23 mühendisin çabasıyla otomobil üretmiş bir ülke olduğunu belirten Akça, bu girişimlerin seri üretime geçilememesi sebebiyle de istenilen sonuca ulaşılamadığını söyledi.

Turkcell’de 1000’e yakın mühendisin çalıştığını belirten Akça, "Turkcell'de 1000'e yakın mühendis Türkiye'de çalışıyor. Belarus'taki lifetech şirketimizde de yaklaşık 150 mühendisimiz var. Hem sürüş ve yolcu güvenliğini sağlayan, hem de bataryaların teminini tabii bu şarj üniteleri meselesine Turkcell çok ciddi katkılar sunacaktır diye düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Yerli otomobilin küresel pazarda ciddi bir rakip olması için ellerinden ne geliyorsa yapacaklarını söyleyen Akça, son olarak şu ifadeleri kullandı: "Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi bu bir dünyaya meydan okuma meselesi. Turkcell olarak tüm gücümüzle bu otomobilin dünyayla rekabet edebilecek bir ürün olması için gayret edeceğiz. Henüz projenin çok başındayız. Bunlar hep fizibilitenin, hatta önce analizin içerisinde değerlendirilecek konular. Sonrasında hep birlikte işe koyulacağız."