Yerli Otomobilin Arkasındaki İsimler Bu Perşembe Açıklanacak

Devasa bir fabrika kurarak tamamen yerli araçların üretileceği projenin ortakları 2 Kasım Perşembe günü açıklanacak.

Yaklaşık 6 yıldan beri devam eden yerli otomobil sürecinde büyük gelişmeler yaşanıyor. Tobb desteğiyle %100 yerli olarak üretilecek Babayiğit'in ardındaki isimler, perşembe günü Beştepe’de düzenlenecek törenle açıklanacak.

Hürriyet Gazetesi’nden Hacer Boyacıoğlu’nun yaptığı habere göre, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a verdiği sözü yerine getirdiğini bu perşembe günü gösterecek. TOBB sorumluluğunda oluşturulan ortak bir girişim grubu, perşembe günü Beştepe’de açıklanacak.

Uzun süreden beri sır gibi saklanan bu grup, sonunda ortaya çıkacak ve gerekli yatırımların yapılmasıyla birlikte otomobil üretimi başlayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mayıs ayında yapılan TOBB’un 73. Olağan Genel Kurulu’nda bu özlemi dile getirmişti. Erdoğan, “Bir teklifim var. Bu milletin evladı olarak buna hasretim. Gelin, şu yerli %100 üretimli otomobilimizi TOBB camiası içerisinden çıkartalım. TOBB %100 yerli otomobili “Made in Turkey” olarak çıkarsın. Biz bu konuda yanınızdayız” demişti.

Firmalar Ortaya Çıkıyor

Cumhurbaşkanı’nın açıklamalarının ardından çalışmalara başlayan Rıfat Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin devleri olarak gösterilen pek çok firmayla görüşme yaptı ve sonunda üçten fazla firmanın ortak bir koalisyon kurmasını sağladı. Tamamen yerli bir otomobil yapmak için milyar dolarlarca yatırım yapacak bu firmalar, ülkemize ve dünyaya otomobil sunmak için hazırlanıyorlar.

Bu isimleri Perşembe günü düzenlenecek törende bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duymayı bekliyoruz. Vergisiz otomobil olarak gösterilen yerli otomobillerin en kısa sürede çıkması dileğiyle.