Yerli Otomobilin Çıkacağı Tarih Belli Oldu!

Merakla beklenen yerli otomobilin yollara çıkacağı ilk tarih konusunda artık elimizde bir bilgi bulunuyor.

Özellikle bir dönem sosyal medyada gündem olan ve bizim de pek çok haber ile sizlere sunduğumuz yerli otomobil hakkında yeni gelişmeler olmaya devam ediyor.

Bu haberlerin ilk ortaya çıktığı zamanlarda, yerli otomobil olarak Cadillac BLS araçlarının sunulması epey bir tepki çekmişti. Fakat bu durumun asıl sebebi sonradan ortaya çıkmıştı.

Daha sonrasında ise Bilim, Sanayi ve Ticaret Bakanı Faruk Özlü, kendilerinin yerli otomobil konusunda yanlış anlaşıldıklarını belirterek ‘Bizim amacımız, yerli otomobil üretmekten ziyade bir otomobil markası oluşturmak’ açıklamasını yapmıştı.

Son olarak da yerli otomobilin öncelikle şehir içi taksilere yönelik bir model ile karşımıza çıkacağı açıklanmıştı.

Tüm bu şeylerin ardından ise son olarak artık söz konusu otomobili ne zaman yollarda göreceğimize dair açıklama gelmiş bulunmakta.

Bir televizyon programında araca yönelik soruları yanıtlayan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 2019 yılının Mart ayında yerli otomobili yollarda görmeyi planladıklarını belirtti.

Bahsettiğimiz gibi ilk etapta ticari taksi modeli ile çıkacak olan yerli otomobil için KOSGEB(Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı) kredisine başvuran 250.000 kişiden gerekli şartlara uyanlara 50.000TL faizsiz kredi kullandırılacağını belirten bakan, ayrıca Antarktika'da bir bilim üssü kurmayı amaçladıklarını da sözlerine eklemiş.

Sonuç olarak eğer planlanıldığı gibi giderse 2 sene sonra yerli otomobilleri yollarda görmeye başlayacağız.