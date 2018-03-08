Cenevre Otomobil Fuarı'na katılan OGG Koordinatörü Metin Sancar, yerli otomobil hakkında açıklamalarda bulundu. Sancar, yerli otomobilin ilk prototipinin gelecek yıl Cenevre'de sergileneceğini de belirtti.

Yerli otomobil ile yalnızca iç pazarda değil, uluslararası pazarda da kendine hedefler koyan yerli otomobili üretmekle mükellef olan Ortak Girişim Grubu (OGG), Koordinatör Metin Sancar ile Cenevre Otomobil Fuarı’na çıkarma gerçekleştirdi. Fuarda otomobil endüstrisinin mevcut durumunu analiz etmek için bazı toplantılara katılan Sancar, ayrıca yerli otomobil için bazı görüşmeler gerçekleştirdi.

Fuar sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sancar, ilk kez bir otomobil fuarına katıldığını belirtirken, ’Bugüne kadar hep havacılık ve savunma sanayi fuarlarında bulunuyorduk. Havacılık ve savunma sanayi yüksek teknolojiye sahip. Ancak otomotivde de teknoloji ilerledi. Havacılığı aratmıyor.‘’ dedi. Sancar ayrıca yerli otomobilin ilk prototipinin önümüzdeki yıl Cenevre Otomobil Fuarı’nda sergileneceğini belirtti.

1 Şubat itibari ile görevine başladığını belirten Sancar, Nisan ayında şirketin kuruluşu ile birlikte projenin çok daha hızlı bir şekilde ilerlemeye başlayacağını belirtti. Yerli otomobil için ekip kurma çabalarının devam ettiğini ve yerli otomobil konusunun Türkiye için çok önemli olduğunu söyleyen Sancar, ‘’Herkesin gözü bizde. Layıkıyla yerli otomobili üreteceğiz.’’ dedi.

Yerli otomobilin Türk halkının ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda geliştirileceğini ve %100 elektrikli olacağını belirten Sancar, üç farklı elektrikli otomobil modeli üretileceğini, fakat sayının beşe çıkabileceğini söylerken sözlerini şu şekilde sonlandırdı; ‘’Konvansiyonel motor düşünülmüyor. Tamamen sıfırdan bir proje olacak. Herhangi mevcut bir prototipten yararlanılması şimdilik gündemde değil.’’