Yerli Otomobilin Şarj Üniteleri Erzurum'da Üretime Girecek!

Bayındırlık, İmar Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Sözcüsü Mustafa Ilıcalı, büyük ilgiyle takip edilen ve “5 babayiğit” şirketin güç birliği yaptığı yerli araba projesi için önemli açıklamalarda bulundu. GERSAN Elektrik AŞ tarafından üretilecek otomobil bataryaları için Erzurum’a tesis kurulacak.

Yerli otomobil projesi cephesinde önemli gelişmeler yaşanıyor. Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan 5 babayiğit şirketten birisi olan GERSAN Elektrik AŞ, batarya ünitelerinin üretimi için kollarını sıvadı.

Erzurum'da yerli aracın elektrik gücünü karşılayacak olan batarya birimlerinin üretilmesi için tesis kuracak olan GERSAN, projenin kilit rol oynayan şirketlerinden.

AKP Erzurum Milletvekili olan Mustafa Ilıcalı, düzenen bir toplantıda bölgede uygulanmaya başlayan “Cazibe Merkezleri Programı” ile dikkat çekti. Yerli sanayi ve kalkınma alanında bakanlıkların ve sektördeki şirketlerin iş birliği konusunda yeni anlaşmalara ve eğitim programlarına imza atacağını belirten Ilıcalı, teknik eleman yeterliliği için çalıştıklarını kaydetti.

Yerli ve milli bir otomobil üretimi için çalışmaların altyapı bazında sürdürüldüğünü belirten milletvekili, Erzurum’un yerli araç üretiminde rol oynaması için pek çok girişimde bulunduğunun da altını çizdi:

“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çok önemsediği ve çalışmalarına başlanan yerli ve milli otomobilin şarj ünitelerinin üretimi, ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde yaptığımız bu girişimlerin olumlu karşılanması sonucu GERSAN Elektrik AŞ tarafından Erzurum'da üretilecek."

"Bu karar, şehrimiz ve bölgemiz için çok önemli bir adım. İlgili kurum ve kuruluşlarımıza ve GERSAN Elektrik AŞ'ye, hemşehrilerim adına teşekkürlerimi sunuyorum. Bölgemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum."

Mustafa Ilıcalı’nın açıklamasının ardından GERSAN Elektrik AŞ cephesinden projenin devamlılı konusunda bilgilendirme geldikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.