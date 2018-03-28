Yerli otomobilinin geliştiricilerinden Anadolu Grubu’ndan Bora Koçak, yaptığı açıklama ile aracın tasarımının da tamamen yerli olacağını belirtti.

Önümüzdeki yıllarda çıkışını gerçekleştirmesi beklenen yerli otomobil için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. “Türkiye’nin otomobili” sloganıyla üretilecek araç için bir araya gelen 5 şirketten biri olan Anadolu Grubu’nun Otomotiv Grubu Başkanı Bora Koçak, yerli otomobil hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Üretilecek yerli arabanın tasarımının da yerli ve milli olacağını duyuran Koçak, Avrupa’nın en büyük 5. binek araç piyasasına sahip olan Türkiye’nin son derece dinamik bir pazar olduğunu açıkladı. Türk lirasında yüzde 30’lara varan bir değer kaybı olmasına rağmen pazarın dinamizminin korunduğunu vurgulayan Koçak, “Batı Avrupa ile mukayese edildiği zaman otomobiller üzerinde 3-4 kat fazla vergi olmasına rağmen yılda 1 milyon civarında otomobil satıldığı, talebin son derece canlı olduğu, genç nüfusun fazla olduğu bir pazar Türkiye” dedi.

Bu sebeple Türkiye’de otomobil işi yapmanın son derece uygun olduğunu belirten Koçak, bununla birlikte dünya üzerinde gerçekleşen değişimleri de takip etmeye çalıştıklarını belirtti. İçten yanmalı motorlardan elektrikli motorlara geçiş yapan otomotiv sektörü, ülkemiz için de yakından takip edilen bir alan. “İçten yanmalı motorlardan elektrikli otomobil alternatif yakıt platformlarına bir geçiş var. Burada Asya pazarları daha hızlı değişimden geçiyor. Olgunlaşmış markaların yer aldığı Batı Avrupa’da bu biraz yavaş ilerliyor. Bizim de Türkiye’de olarak, bu durumu iyi değerlendirip, kendi teknolojimizi bir an önce bu dönüşümden faydalanıp otomotiv üreticiliği ve marka yaratma konusunda fırsat gördüğümüz bir dönemdeyiz. Dolayısıyla böyle bir oluşum olduğu zaman da memnuniyetle bunun bir parçası olma yönünde karar aldık. Çalışmalar da oldukça hızlı bir şekilde ilerliyor” şeklinde konuşan Koçak, akıllardaki pek çok soruyu giderdi.

Yüzde yüz elektrikli araç

Yerli aracın yüzde yüz elektrikli bir araç olacağını söyleyen Koçak, bu platform üzerinde 3 farklı otomobili 1-1.5 yıllık aralıklarla piyasaya sunacaklarını duyurdu. Şu anda açıklanan takvime sadık kalmaya çalıştıklarını belirten Koçak, 2019’un sonuna kadar ilk prototipin geliştirilip sunulmasının ve 2022 yılında seri üretime geçilmesinin planlandığını belirtti.

İlk Somut Atılım 2019’da

Yerli otomobili merakla bekleyen Türk halkının bu aracı ilk olarak 2019 yılının sonunda prototip aşamasında görebileceklerini belirten Koçak, bununla ilgili olarak çalışmalarını her geçen gün biraz daha hızlandıklarını belirtti. Yerli otomobilin üretimi için Türkiye’nin yer yerinden tekliflerin geldiğini belirten Koçak, bu karar için henüz çok erken olduğunu sözlerine ekledi.

Yerli “Tasarım”

Türkiye’nin yerli otomobilinin tasarımı hakkında da konuşan Koçak, “Yaklaşık 2 aydır bunun üzerinde ciddi anlamda çalışıyoruz ama bu noktadan sonra çalışmalar biraz daha hızlanacak. Seçim, değerlendirme süreci çok zaman alıyor. Bu aşamaların sonuna doğru yaklaştık. Dolayısıyla biraz daha hızlanacağımızı düşünüyorum” dedi. Tasarımın yerli olduğun dikkat çeken Koçak, “Yerli ve milli bir otomobilden anladığımız o” diye konuşarak aracın tasarımının yerli tasarımcılar tarafından geliştirileceğini aktardı.