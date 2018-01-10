‘Bitcoin’e rakip Turcoin geliyor’ sloganıyla lanse edilen yerli kripto para birimi Turcoin’in arkasında, daha önce kapanan saadet zinciri sistemi Nilfa’nın çalışanlarının olduğu ortaya çıktı.

Bitcoin ve peşi sıra gelen birçok kripto para biriminin ardından bazı devletler (Rusya ve Venezuela gibi), kendi kripto para birimlerini üretme hazırlığı içerisine girdiler. Bizde de durum pek farksız değil. Önce TurkCoin adında bir kripto para birimi üzerinde çalışıldığına yönelik söylemler duymuştuk, son birkaç gündür de Turcoin adında bir oluşum duymaya başladık. Dün "Bitcoin'e rakip Turcoin" sloganıyla tanıtılan Turcoin'in arkasında bulunan iki şirket (Anafis ve Hipper), kafalarda soru işaretlerinin oluşmasına sebep oldu.

Saadet zinciri Nilfa şirketinde sistemi tanıtan ve buraya müşteri toplayan Ömer Doğan’ın Hipper’de çalıştığı doğrulanırken kendisi de konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: Şu anda Hipper'de çalışıyorum. İstediğim yerde çalışırım. Nilfa kapandığı için buraya geçtim."

İnternet sitesinde cep telefonunu yayınlayarak kazanç elde etme vaatleriyle para topladığı dikkat çeken Ömer Doğan’ın sitedeki yazıda "Ankara'dan arkadaşlarla yüz yüze görüşülecek ve bayilik verilecektir. Bayilik için acele ediniz" ifadeleri bulunuyor. TurCoin’in üreticisi olan Anafis’in yıllık nasıl 5 milyar dolar gibi ciddi bir ciro yaptığı şeklinde sorulan soruya Doğan, "Online bilgisayar oyunları satıyor. Kazancı buradan" şeklinde bir yanıt verdi.

Yatırıma karşılık insanlara para kazanma vaatlerinde bulunan Hipper, 1500 TL’lik yatırıma aylık 250 TL, yıllık olarak da 2900 - 3300 TL arasında kazanç vaat ediyor.