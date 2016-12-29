Yerli Silah Projesini Satmaya Çalışırken Yakalanan Müdüre 12 Yıl 8 Ay Hapis Cezası!

MKEK Silah Fabrikası Müdürü Mustafa Tanrıverdi, yerli silah projesini satmaya çalışırken suç üstü yakalandı. Tanrıverdi, 12 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, Milli Piyade Tüfeği MPT-76'nın çizim ve üretim planlarını satmaya çalışırken yakalanan MEK Silah Fabrikası Müdürü Mustafa Tanrıverdi, 12 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Davada Cumhuriyet Savcısı İsmail Şafak, sanığın, "rüşvet almaya teşebbüs" ve "görevi dolayısıyla öğrendiği ve devletin güvenliğinin gizli kalmasını gerektirdiği fenni keşif veya yeni buluşları veya sınai yenilikleri kendisinin veya başkasının yararına kullanmak" suçlarını işlemesi sebebiyle hapis cezasına çarptırılmasını talep etmişti. MKEK, Savunma Sanayii Müsteşarlığı ve Hazine Müsteşarlığı avukatları da Tanrıverdi’nin suçu işlediğine dair kanıtlarının mevcut olduğunu, TCK'nın 333. maddesindeki "devlet sırlarından yararlanma, devlet hizmetlerinde sadakatsizlik" suçlarını işlediğini ve aynı zamanda rüşvet suçlamasıyla birlikte cezalandırılmasını talep ettiler.

Tanrıverdi’nin avukatı Ali Meriç Türkmenoğlu ise tanık Kutlay Kara’nın MKEK yetkilileriyle anlaşarak müvekkiline tuzak kuruılduğunu söyledi. Türkmenoğlu, söz konusu silahlara ait bilgilerin gizlilik barındırmadığını da iddia etti.

“Silah Dağ 2 Filminde Kullanıldı!”

Tanrıverdi ise Dağ 2 filmini örnek göstererek projenin gizliliğinden söz edilemeyeceğini savunup şu açıklamaları yaptı: "Savunma Sanayii Müsteşarlığının, 17 Kasım'da bir basın açıklaması oldu. Müsteşarlık, her ay 2 bin adet MPT-76'nın silahlı kuvvetlerimize teslim edileceğini, toplamda 200 bin silahın teslimini planladıklarını, ilk etapta 20 bin silahın MKEK, 15 bin silahın da Kale Kalıp firması tarafından teslim edeceğini açıkladı. Bu silahtan 200 bin adet üretilecek. Tüm resimler kalıp firmalarına, atölyelere dağıtılmış, çizimler verilmiş. Burada gizlilikten bahsetmek mümkün mü?

Yeni vizyona giren Dağ 2 filminde bile MPT-76 silahı kullanılmış. Silah artık aleniyet kazanmış. Dağıtımı yapılmış. Dost ve müttefik 2 ülkeye bile bu silahlardan verilmiş. Artık milli bir silah olarak her yerde kullanılmakta. Silahın çizimlerini internet ortamında bulmak mümkün. Bunu tanık da belirtiyor. Kutlay Kaya, ifadesinde kar oranının düşük olduğunu belirtiyor. Zaten buna itiraz ettiğimiz için bana tuzak kurulmuştu. Silahlı kuvvetlere bile yüzde 30 karla silah satarken, Kutlay Kaya'nın aracılığıyla ABD'ye yüzde 7 ile silah satıyoruz. Tanığı silahlı kuvvetlerin üstünde tutuyoruz. Ben buna karşı çıktığım için bana tuzak kuruldu. Devletimizin yanımda olması gerekirken üç güzide kurumumuz benim karşımda."

Duruşmaya kısa bir ara veren mahkeme, aranın ardından kararını açıklayarak sanığın "rüşvet almaya teşebbüs" ve "görevi dolayısıyla öğrendiği ve devletin güvenliğinin gizli kalmasını gerektirdiği fenni keşif veya yeni buluşları veya sınai yenilikleri kendisinin veya başkasının yararına kullanmak" suçlarından, temyiz yolu açık olmakla birlikte 12 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı.