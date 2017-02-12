Tarkan'ın, İnternetten İzleyebileceğiniz Tüm Filmleri

Şu sıralar sinemada çizgi roman uyarlaması filmler adeta patlama yapmış durumda. Fakat bizde bu durum çok eski zamanlara, yerli süper kahramanımız Tarkan'a kadar uzanmakta.

Temelleri 1966 yılında usta karikatürist ve çizgi roman sanatçısı Sezgin Burak tarafından atılan yerli süper kahramanımız Tarkan, o dönemlerde çizgi romanlarda boy göstermekteydi.

Diğer çizgi romanların aksine geniş aralıklar ile çizilen Tarkan, böylece gerek hikayesi gerekse hazırlanma kalitesi ile oldukça özel bir çizgi romandı. 1970'ten itibaren dergi olarak yayınlanmaya başlayan Tarkan, 1969 yılında da "Mars'ın Kılıcı" filmi ile sinema severlerin karşısına çıktı (filmin adı bazı yerlerde sadece Tarkan olarak da geçmektedir). Yani günümüzde ortalık çizgi roman uyarlaması filmler ile dolu ancak, 1960'lı, 70'li yıllarda biz bunu çoktan Tarkan ile yapmaktaydık.

Çizgi roman bazında toplamda 14 farklı serüveni bulunan Tarkan, 8 farklı film ile de sinemada boy göstermiştir. Fakat bu filmlerden 5 tanesi, asıl Tarkan hikayelerinden uyarlama olup, 'orjinal seri' olarak geçmektedir. Bu 5 film dışında Tarkan karakterini canlandıran oyuncular da farklıdır. Bir başka deyişle, Kartal Tibet'in yer aldığı bütün Tarkan filmleri, orjinal serinin filmleridir.

İşte bu 5 filmlik seriyi internetten restorasyonlu olarak izlemeniz mümkün. Arzu Film bünyesinde yer alan filmler, Arzu Film'in resmi YouTube kanalında da mevcut durumda. Haftasonu güzel bir film maratonu yapmak isteyenler için, filmleri şöyle bırakalım:

Tarkan: Mars'ın Kılıcı (1969)

Tarkan: Gümüş Eğer (1970)

Tarkan: Viking Kanı (1971)

Tarkan: Altın Madalyon (1972)

Tarkan: Güçlü Kahraman (1973)