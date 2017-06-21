Yerli Teknoloji Şirketi Vestel, ihracatta Ne Durumda?

Geçtiğimiz günlerde Vestel, alanında 19 yıldır üst üste ihracat şampiyonu olduğunu açıkladı. Peki Vestel kaç ülkeye ihracat yapıyor ve hacmi ne kadar?

Yaptığı ürünleri beğenelim ya da beğenmeyelim; günümüzde teknolojinin Türkiye'de üretilmesi açısından en önemli adımları atan şirket olan Vestel, aynı zamanda elektrik elektronik ihracatı alanında da Türkiye'ye değer katıyor.

Geçtiğimiz günlerde Vestel tarafından yapılan açıklamaya göre şirket, 19 yıldır Türkiye'nin elektrik - elektronik alanında ihracat şampiyonu olurken bu yıl Türkiye'nin en büyük altıncı ihracatçısı oldu. Vestel'in bu alandaki ödülünü almak üzere Vestel'in çatı şirketi Zorlu Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Zorlu, ödülü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı.

Ödülü aldığı esnada Vestel’in bugün 155 ülkeye ihracat yapan bir marka olduğuna değinen Ahmet Zorlu, Zorlu Grubu olarak her zaman “önce ülkem” felsefesi ile çalıştıklarını ifade etti. Zorlu, “Bugün baktığınızda Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmalarına yaptığımız yatırımlarla uluslararası standartlarda ürünler üretip, bu ürünlerimizi dünyanın dört bir yanına ulaştırıyor, ülkemiz ekonomisinin cari açığının kapatılmasına katkıda bulunmanın gururunu yaşıyoruz. Üst üste 19 yıldır aldığımız bu ödül de doğru yolda olduğumuzun bir göstergesi. Bu motivasyonla ülkemiz için daha çok çalışıp, daha çok üreteceğiz” diye konuştu.