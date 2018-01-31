Yerli Uçak HÜRKUŞ-B’nin İlk Test Uçuşu Başarıyla Tamamlandı

TAI tarafından geliştirilen HÜRKUŞ-B, girdiği test uçuşundan başarılı bir şekilde ayrıldı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii(TAI) tarafından geliştirilen yerli uçağımız HÜRKUŞ-B, ilk test uçuşunu başarılı bir şekilde tamamladı. 2018’in ortalarına doğru Hava Kuvvetleri’nin envanterine katılması beklenen HÜRKUŞ-B, bir önceki modeli HÜRKUŞ-A’ya göre çok daha stabil çalışıyor. Yeni uçağımız 90 saatlik bir sorti uçuşu yapacak. Bu uçuşlar sırasında uçağın motor, aviyonik, stabilize ve uçuş mükemmelliği gibi pek çok testi tamamlanacak.

Sınıfının en iyisi olarak gösterilen HÜRKUŞ-B, savaşlar için geliştirilmemiş olsa da kokpit, fırlatma koltuğu, oksijen desteği, iniş takımları ve ağırlık dayanıklılığı olarak bir jet kokpitine uygun olarak tasarlandı. HÜRKUŞ-A’dan 100 kilo daha hafif olan HÜRKUŞ-B, genel olarak sivil alanda kullanılacak.

Yapılan test uçuşundan sonra bazı değerlendirmelerde bulunan TAI Genel müdürü Temel Kotil, HÜRKUŞ-B’nin sivil alanda kullanılması için HÜRKUŞ-A’ya göre daha çok özellik içerdiğini ifade etti. Kotil, “HÜRKUŞ-B, HÜRKUŞ-A’dan 100 kilo daha hafif, hızlı, modern ve güçlü bir uçak. Bu varyant, daha stabil ve daha kapsamlı bir uçak olarak tasarlandı” dedi. Son yıllarda askeri başta olmak üzere pek çok alanda yerli üretime geçme çabası olduğunu görüyoruz. HÜRKUŞ-B’nin dünyanın en iyi uçağı olduğunu kimse iddia edemez elbette, ancak en azından bir yerlerden başladığımızı görmek sevindirici bir durum.