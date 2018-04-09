Elçin Sangu ve Kerem Bursin gibi ünlü isimlerin yer aldığı ilk yerli vampir dizisi Yaşamayanlar’ın fragmanı yayınlandı.

Blu TV gibi internette hizmet vermeye başlayan platformların artması ile Türkiye’de dizi sektörü de farklılık göstermeye başladı. Televizyonda RTÜK tarafından sıkıntıya uğrayabilecek pek çok dizi projesi internet üzerinden yayınlanıyor. RTÜK, internet sektörüne de el attı atmasına, ancak TV sektörüne göre biraz daha esnek olduğunu söyleyebiliriz.

İnternetin özgürlüğünü kazanan Türk dizileri, yepyeni projelerle karşımıza çıkıyor. Son olarak Blu TV’de yayınlanacak ilk yerli vampir dizisi “Yaşamayanlar”ın ilk bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Elçin Sangu, Kerem Bursin, Selma Ergeç, Birkan Sokullu gibi genç ve ünlü oyuncuların yer aldığı dizinin 1. bölüm fragmanı, bizlere kaliteli bir yapım çıkacağının sinyallerini veriyor.

Alphan Eşeli tarafından yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin senaristliğini Pınar Bulut üstleniyor. 8 veya 10 bölüm olması beklenen dizinin bölümlerinin Türk dizileri gibi çok uzun değil, 20-40 dakika arasında olması bekleniyor. Şu anda çekimleri devam eden Yaşamayanlar’ın yayınlanma tarihi ise şimdilik bilinmiyor. Dizi hakkında yeni bilgiler geldikçe sizleri haberdar etmeye çalışacağız. Ülkemizde böyle yapımlar görmek, Türk sinema sektörü açısından bizleri mutlu ediyor.