Turkcell Teknoloji Zirvesi’nde söz alan Kaan Terzioğlu, "Gelecek yıl Türkçe konuşan yerli ve milli yapay zeka şovu yapacağız." dedi.

‘Türkiye.Bugün.Şimdi’ sloganı ile kapılarını açan ve bu yıl dokuzuncusu düzenlenmekte olan Turkcell Teknoloji Zirvesi’nde söz alan Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, yerli ve milli yapay zeka hakkında çok önemli açıklamalarda bulundu. ‘Onuncu genel müdürüm’ olarak tanıttığı Alexa’nın yakında daha gelişmiş ve Türkçe bir versiyonun geleceğini belirten Terzioğlu, ‘’Gelecek yıl Türkçe konuşan yerli ve milli yapay zeka şovu yapacağız.’’ dedi.

Ham datayı işlemenin ve güvende tutmanın önemine vurgu yapan Terzioğlu, ‘’Yerli ve milli arama motorumuz yaani, bizim için çok önemli. Yine Türkiye'nin datası Türkiye'de kalsın ve değere kavuşsun diye Türkiye'nin dört bir tarafından veri merkezleri inşa etmeye devam ediyoruz.’’ dedi.

Teknoloji Zirvesi’nde bir konuşma gerçekleştiren yapay zekanın babası Stuart J. Russell ise 5 yıl içinde yapay zeka destekli robotların günlük yaşamdaki yerlerini alacaklarını belirterek, ‘’Artık çamaşır yıkayacaklar, tarlada ekin biçecekler, size yemek pişirecekler. Fakat akşam yemeği olarak sevdiğiniz bir eşyanızı fırına atabilirler.’’ dedi.

Yapay zekanın insanlığın sonunu getireceği konusundaki tartışmalar hakkında da fikrini belirten Russell, ‘’Şu anda yapay zekâ, insanlar gibi duygulara sahip değil. İleride, yapay zekânın insanlığın yaşadığı bir dünyanın sonunu getirmemesi için onlardan ne istiyorsak ona göre programlamalıyız.’’ dedi ve sözlerini şu şekilde noktaladı:

‘’2010'da en iyi programların %30'luk hata payı oluyordu. 2015'te insanın yaptığı hata oranı yakalandı. 2017'de %2'ye düştü. Yapay zekâ insan zekâsını bir zaman geldiğinde geçecek, ama ne zaman bilmiyoruz. Yapay zekâ ile herkesin yaşam standardını çok üst seviyeye çıkarmak mümkün olacak. GSYH'ya baktığınızda 5-10 kat artacak, 10 milyon trilyon dolar net değer anlamına gelecek. İnsanların peşinde olduğu şey de bu. Google ve Facebook da bu rakamın peşinde.’’

Yine etkinlikte söz alan IBM’in Watson ve Bulut Platformu Portföyü'nden Sorumlu Başkan Yardımcısı Rob High ise yapay zeka ile ilgili olarak, ‘’Yapay zeka yerine 'geliştirilmiş zeka'yı kullanmayı tercih ediyoruz. Bize doğru zamanda doğru bilgileri veren bir sistemden hepimiz istifade edebiliriz. Hem bilgileri daha iyi anlayabilir hem de bize ilham vermesini sağlayabiliriz.’’ dedi.