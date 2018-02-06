Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, basın mensuplarına yaptığı açıklamada PttMessenger'ın %100 yerli ve milli bir yazılım olduğunu söylerken 'bir nevi WhatsApp'ın yerli ve milli olanı' ifadesini kullandı.

Bakanlar Kurulu sonrasında basın mensuplarının karşısına geçen Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, gündemdeki konulara dair bazı açıklamalarda bulundu. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın açıkladığı PTTMessenger hakkında da konuşan Bozdağ, ‘’Bu, bir nevi WhatsApp'ın yerli ve milli olanıdır’’ dedi.

PTTMessenger’ın öncelikle kamu kurumlarında kullanılacağını, daha sonra ise tüm vatandaşların kullanımına sunulacağını belirten Bozdağ, "%100 yerli ve milli bir yazılım. Herhangi bir veri sunucuda depolanmadığı için bu verilere ulaşmak mümkün olmayacaktır. WhatsApp'tan daha güvenli bir sistem geliştirildi." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım’ın da uygulamayı denediğini belirten Bekir Bozdağ, ‘’Sayın Başbakanımız, Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüten 2. Ordu Komutanımızla PTTMessenger üzerinden görüntülü olarak konuştu, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin gelişmeler hakkında bilgi aldı, Mehmetçiğimize ve komutanlarımıza başarılar diledi. Hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyoruz. Önemli bir değişim, önemli bir gelişme’’ dedi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, daha önce yaptığı açıklamada PTTMessenger’ı ‘bilgi güvenliği kapsamında milli çözüm olan, güvenli iletişim konusunda dışa bağımlılığı gideren, milli mühendislik imkanlarıyla geliştirilen, anlık mesajlaşma, anlık grup mesajlaşması, sesli ve görüntülü görüşme, fotoğraf, video, konum ve dosya paylaşımı uygulaması’ olarak tarif etmişti.