Bakan Açıkladı: Yerli Yemek Kartı Geliyor!

Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, PTT AŞ, BELBİM AŞ ve Turkcell'in İstanbulkart özelliklerine de sahip olacak Türkiye'nin ilk yerli yemek kartı için bir iş birliği anlaşması imzaladığını açıkladı.

Yemek kartı sektörü ile ilgili bazı açıklamalarda bulunan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 200 bine yakın restorandan alınan komisyon ücretlerinin %15’e, vadenin ise 60 güne kadar yükseldiğini belirtirken, durumu düzeltmek için PTT, BELBİM ve Turkcell arasında Türkiye'nin ilk yerli yemek kartını çıkarmak için bir işbirliği anlaşması imzalandığını açıkladı.

‘’Ortak girişimin en büyük hedefi, milli sermayeyle hayata geçirilen yemek kartının, sektörde kuralları belirleyen marka olarak Türkiye'ye hizmet etmesi.’’ diyerek yemek kartı şirketinin %100 yerli sermayeyle kurulduğuna dikkat çeken Bakan Arslan, söz konusu yerli yemek kartının İstanbulkart özelliği de taşıyacağını, ayrıca sektörde komisyon ve vadelerin düzenlenmesini sağlayacağını belirtti.

Pazardaki dengeleri değiştirerek daha rekabetçi bir sektör yaratılacağının altını çizen Bakan Arslan, yeni kartın esnafın ihtiyacına çözüm getirirken son kullanıcının da günlük hayatını kolaylaştıracağını söyledi ve ‘’Yerli kart, sadece yemek kartı olmakla kalmayıp İstanbulkart'ın bütün özelliklerini de bünyesinde barındıracak. İstanbullunun ulaşımda her şeyi olan İstanbulkart ile milli yemek kartı ortak bir paydada toplanarak vatandaşların günlük hayatının en önemli iki noktasına dokunacak.’’ sözleriyle konuşmasını tamamladı.