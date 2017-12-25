Yeryüzündeki Toplam İnsan Sayısı Ne Kadar Olmalı?

7.5 milyar insanın yer yüzüne fazla geldiği bilinen bir gerçek. Peki, ideal olarak toplam yeryüzünde bulunması gereken insan sayısı ne kadar olmalı?

Dünya nüfusu yükselen bir skala ile artmakta ve 2100 yılında 11 milyara çıkması bekleniyor. Nüfus artışının en büyük sebebi artan yaşam standartları ve yemek ihtiyacının daha fazla karşılanabilmesi. İnsan nüfusunun artmasına karşı değilim, ancak ileride mevcut kaynaklarla ihtiyaçların karşılanması imkansız bir hal alacak.

Dünya üzerindeki tüm kaynaklar, günümüzdeki mevcut insanlara eşit olarak paylaştırıldığında, tüm insanların Hindistan’da sahip olunan yaşam standartları ile yaşaması gerekli. Tüm insanlık Fransızlar olarak gibi yaşamak istiyorsak, 2.5 kat daha büyük bir Dünya’ya veya nüfusumuzun 7.5’ten 3 milyara inmesine ihtiyacımız var.

Çoğu insan Avrupa’daki insanların, Amerikadakilerden daha rahat yaşadığını düşünüyor, ancak durum hiçte öyle değil. Amerika’nın standartları biraz daha yüksek ve eşit paylaştırılan kaynaklar ile bu standartlara ulaşmak için 1.9 milyarlık bir nüfusa sahip olmamız gerekiyor.

Sonuç olarak ortalama olarak paylaştırılmasa dahi hayat standartlarımızı arttırmak için 2 yol bulunuyor. Birincisi, farklı bir gezegeni kolonileştirmek. İkincisi ise pek sevinemeyeceğimiz bir olay olsa da, nüfusun büyük bir oranını yok edecek bir savaş ya da doğal afet olduğunu söyleyebiliriz. Ülkemizde şartların Hindistan’dan daha iyi olduğu ve Dünya’daki kaynakların eşit paylaşılmadığı düşünüldüğünde, bazı insanların ne kadar düşük standartlarda yaşadığını kolaylıkla anlayabiliriz.