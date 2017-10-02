Yeryüzünde İlk Yaşam Ne Zaman Oluştu?

Geçtiğimiz günlerde paylaşılan bir rapor, yeryüzündeki yaşamın tahmin ettiğimizden daha farklı bir tarihte başladığını gösteriyor.

Yeryüzünde yaşamın ne zaman başladığı hakkında yeni bir rapor yayınlandı. Bilim insanlarının yaklaşık 4 milyar yıllık kayada karbona rastlaması, bilim dünyasında da hareketliliğe neden oldu. Rapora göre kayada bulunan grafitin ilk mikroorganizmalara ait olabileceği düşünülüyor.

Gezegenimizdeki yaşam, yaklaşık 4 milyar önce ortaya çıkmış olabilir. Bu hipotez, 3 milyar 960 milyon yaşındaki bir kayada karbon bulunmasıyla ortaya çıkartıldı. Bilim insanları, ülkenin kuzeydoğusunda rastlanan bu kayadaki grafit parçacıklarının, o dönemde yaşayan mikroorganizmalara ait olabileceği fikri üzerine çalışmalar yürütüyor.

Yeryüzündeki Yaşam 4 Milyar Yıl Önce Başlamış Olabilir

Bu zamana kadar yapılan somut araştırmalar, dünyadaki ilk yaşamın 3 milyar 800 milyon yıl önce başlamış olabileceğini gösteriyordu. Fakat, dünyanın 4 milyar yıl önce ''geç dönem ağır bombardıman'' adı verilen göktaşı ve kuyruklu yıldız yağmuruna maruz kaldığı biliniyor. Yaşanılan bombardıman sırasında ilk mikroorganizmaların bu dönemde ortaya çıkmış olabileceği düşünülüyor.

Bilim insanları, karbon yapıların organik olmayan nedenlerle oluşabileceğine vurgu yapıyor. Bazı bilim insanları, grafit parçacıklarının tek başına yaşamın kanıtı olamayacağını savunuyorlar.

Şöyle bir baktığımızda, okyanusların 4 milyar 300 milyon yıl önce oluştuğunu göz önünde bulundurulduğunda yeryüzünde ilk yaşamın ortaya çıkması için geçen sürenin bir hayli kısa olduğu sonucuna varıyoruz.