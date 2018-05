Tüm Canlıların %0,01'ini Oluşturan İnsanların Maliyeti

Yapılan yeni bir bilimsel araştırmaya göre; 7,6 milyar insan, yeryüzünde yaşayan tüm canlıların sadece %0,01'ini oluşturuyor. Fakat buna karşın ortaya çıktığı ilk günden bu yana insanlık; gezegendeki vahşi hayvanların %83'ünün, bitkilerin ise yarısının yok olmasına neden oldu.

'Proceedings of the National Academy of Sciences' isimli dergide yayımlanan araştırmaya göre insanlar, dünyanın zannedilenden çok daha küçük bir bölümünü oluşturmasına karşın, diğer canlılara yaşam hakkı tanımıyor.

Bakteriler yeryüzündeki biyokütlenin %13'ünü oluştururken, bitkiler %82 ile en kalabalık grup. Böcekler, mantarlar, balıklar ve hayvanlar ise, dünyanın biyokütlesinin yalnızca %5'ini oluşturuyor. Okyanustaki hayat ise, gezegendeki biyokütlenin %1'ini temsil ediyor.

Araştırmanın başında bulunan, İsrail'deki Weizmann Bilim Enstitüsü'nden Prof. Ron Milo, "Biyokütlenin farklı bileşenlerini oluşturan parçalara ilişkin kapsamlı ve bütüncül bir araştırmanın daha önce yapılmamasına çok şaşırdım. Umarım ki bu araştırma insanların yeryüzünde ne denli baskın bir rol oynadığına dair bir bakış açısı sunar" açıklamasında bulunuyor.

Yeme alışkanlıklarımız dünyayı belirliyor

Kimi bilim insanları, dünyanın içinde olduğu çağı Anthropocene, yani 'İnsan Çağı' olarak isimlendiriyor. Nitekim gerçekleştirilen bu son araştırmada da bu tanımın izlerine ulaşmak mümkün. Araştırma, kümes hayvanlarının yeryüzündeki tüm kuşların %70'ini oluşturduğunu gösteriyor. Böylelikle kuşların yalnızca %30'unun vahşi olduğunu anlıyoruz.

Memelilerde ise vaziyet daha da çarpıcı! Memelilerin %60'ı, çoğu büyükbaş hayvan ve domuz olmak üzere çiftlik hayvanı. %36'sı insan, %4'ü ise vahşi memeliler.

Prof. Ron Milo, "Kızlarımla yapboz yaptığımda genelde bir filin yanında zürafa, onun yanında da gergedan olur. Şayet dünyada olan bitenin daha gerçekçi bir tablosunu ortaya koymak isteseydim; bir ineğin yanında bir inek daha, onun yanında da bir tavuk olurdu" diyor.