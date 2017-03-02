Yeryüzündeki Yaşamın En Eski Kalıntıları Bulundu!

Kanada’daki bilim insanları, kayalıkların arasında 4.28 milyar yıl öncesine dayanan canlı organizmalara ait bazı fosiller keşfettiler. Bu fosiller, dünyanın en eski canlı organizmalarına ait olabilirler.

Yaşı 4,53 milyar yıl olan Dünya üzerindeki yaşama ait en eski canlı organizmaların fosillerine ulaşıldı. Kanada’daki kayalıklarda bulunan fosiller iplikler, topuzlar ve tüplerden oluşuyorlar.

Nature dergisinde yayınlanan araştırmaların sonuçlarına göre Kanada’nın Quebec şehrinde bulunan fosillere ait örneklerin her biri, insan saç telinin 10’da 1’i kadarlar. Fosil örneklerini inceleyen University College London’dan öğretim üyesi Matthew Dodd, keşfedilen bu örneklerin yaşamın kökenine yeni bir ışık tutacağını belirtirken şunları söylüyor: "Bu keşif, insanlığın kendisine sorduğu en büyük soruları yanıtlıyor - ki bunlar: nereden geldik ve neden burada olduğumuz."

Fosilleri keşfettikleri hidrotermal delikleri de inceleyen bilim insanları, bunların mineral bakımından zengin suların dibindeki çatlak kısımlarından yukarı doğru çıktıklarını keşfettiler. Bu hidrotermal ortamların, günümüzdeki mikropların ana habitatlarından bir tanesi olduğu biliniyor.

Fosilleri keşfeden ekipten Dr. Dominic Papinaeu, bu tarz ortamların 3.77 ila 4.28 milyar öncesine ait yaşam formlarının bulunduğu ortamlar olabileceğini belirterek, üzerinde çalıştığı materyalin ne kadar önemli olduğunu fark ettiğinde neler hissettiğini şöyle açıklıyor: "İçimden, 'İşte elimizde. Gezegendeki en eski fosili bulduk' dedim."

En eski yaşamla ilgili yaşanan bu gelişmelere bilim dünyası yine de şüpheyle yaklaşıyor. Zira materyallerin bulunduğu kayalar geçmişte sıklıkla değişim geçirdiği için fosillerin analiz süreci de oldukça karmaşıklaşıyor.

Daha önce Dünya’daki yaşamın başlangıcıyla ilgili en eski kanıtlar, 2006 yılında Batı Avustralya’daki 3.48 milyar yıllık kayalıkların arasında bulunmuştu.