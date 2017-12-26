Uluslararası Uzay İstasyonu’nda Yeni yıl Böyle Kutlanıyor!

Dünyanın dört bir yanını yeni yıl heyecanı sardı dersek, bir şeyleri eksik söylemiş oluruz. Zira bizden 400 kilometre yukarıda, Dünya’nın çevresinde günde 12 tur atan bir yer var. Uluslararası Uzay İstasyonu astronotları, yeryüzünün bütün derdinden uzak bir yerde yeni yılı karşılıyorlar.

Hıristiyanlar ve din kültürü için yeni yıl kutlamaları büyük önem taşıyor. Ancak meselenin sadece inanca bağlı olması konumuz değil. Yeni yıl kutlamaları sembolik olarak dünyanın her köşesinde yapılıyor. 25 Aralık'ta başlayan Noel tatilleri, bizdeki Şeker Bayramı gibi ailelerin ve sevenlerin birleştiği günler oluyor.

Dünyadaki milyonlarca insandan ve dünya dertlerinden uzak bir köşede, kendini bilime adayan insanlar yaşıyor. ABD, Rusya, Çin ve Fransa gibi ülkelerin yetiştirdiği astronotlardan oluşan ekip, yeryüzünün ve bütün galaksinin gizemlerini oradan aydınlatıyor. NASA önlüğünde geliştirilen projede amaç, insanoğlunun ufkunu genişletmek olunca fedakarlıklar gerekiyor.

Sürekli insansız roketler ve kargo üniteleriyle ziyaret edilen Uluslararası Uzay İstasyonu’na son giden kargoda meğer bir çam ağacı ve yeni yıl süsleri de varmış:

Yeni yıla girerken bilimi ve bütün astronomik gerçekleri bir kenara bırakacak olan mürettabat, aileleriyle aynı anda görüntülü olarak görüşecek. Aynı zamanda görevlilere özel yemekler, çerezler olmak üzere çeşitli güzellikler de yapılmış.

Yukarıda izlediğiniz video, ekibin ailelerinden önce tüm insanlar için yaptığı bir kutlama konuşmasını içeriyor.