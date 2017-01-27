Sağlık Bakanlığı'ndan Yeni Uygulama: Yeşil Dedektör

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, yetkililere eşzamanlı olarak ‘Dumansız hava sahası’ ihlallerinin bildirilmesini sağlamak amacıyla ‘Yeşil Dedektör’ isimli bir uygulamanın geliştirildiğini duyurdu.

Dumansız hava sahası kapsamında vatandaşların yardımcı olmasını sağlayacak ‘Yeşil Dedektör’ isimli bir uygulama geliştirdiklerini belirten Sağlık Bakanı Recep Akdağ, aynı sistemin Avustralya’da uygulandığını ve başarılı sonuçlar elde edildiğini söyledi.

‘Dumansız hava sahası’nın kapsam alanına üzeri açılıp kapatılan alanların da gireceğini belirten Akdağ, "Tente meselesiyle ilgili tedbirimizi almış durumdayız. Kapatılabilir bir alan varsa oranın açık olması yasal olarak bir şeyi değiştirmiyor. Orası bize göre kapalı. Orası kapatılabilir ise burası da kapalı alan. Yani yasada bir arıza yok, takipte arıza var. Bu görev valilerin görevidir. Yani bu işi takip etmek valilerimizin görevidir" şeklinde uyarılarda bulundu.

Sigarayla mücadele çalışmalarında teknolojiden en iyi şekilde yararlanmak istediklerini, bu kapsamda da Yeşilay ile ‘dumansız hava sahası’ ihlallerinin yetkililere bildirilmesini sağlayan ‘Yeşil Dedektör’ adında bir uygulama geliştirdiklerini belirten Akdağ, "Şimdi kapalı mekanda sigara içildiğinde ne yapıyorsunuz 'Alo 184'ü arayıp, 'Şurada sigara içiliyor' diyorsunuz. Alo 184, oraya en yakın denetleyiciye haber veriyor. Denetleyici de hemen oraya geçiyor. Buna rağmen iş istediğimiz gibi yürümüyor. Bunun yerine şimdi 'Yeşil Dedektör' uygulamasına girdiğiniz zaman bu bizim sistemimizde konum da bildiren bir uyarı haline dönüşüyor. Doğrudan oraya gideceğiz. Burada vatandaşlarımızın duyarlılığı çok önemli. Vatandaşlarımız 'İçiliyor, ben de sesimi çıkartmayayım.' demeyecek, şikayet edecek" dedi.

Sigara içen ya da içmeyen fark etmez, sonuçta yasak olmasına rağmen kuralların ihlal edildiği her mekanda sigara içimi insanların sağlığı için ciddi tehlikeler doğurur. Bu sebeple Yeşil Dedektör’ün cihazınızda mutlaka yer alması gerekiyor.