Muhtemelen Türk Olduğunu Zannettiğiniz 6 Yabancı Oyuncu

Bazı Yeşilçam filmlerinde yabancı isimli karakterleri canlandırsalar da tüm oyuncuların Türk olduğunu düşünürdük, fakat olaylar pek de düşündüğümüz gibi değilmiş.

Yaşımız gereği Yeşilçam filmlerinin çekildiği zamanlara ait bilgimiz çok kısıtlıdır. Yani filmlerde oynayan Türk jön ve aktrisler dışında çok fazla bir bilgimiz yoktur. Zannediyorum ki çoğunuz, tıpkı benim gibi bu filmlerde oynayan ve yabancı karakterleri canlandıran oyuncuların Türk olduğunu düşünmüşsünüzdür, fakat o karakterlerin çoğu aslında yabancıymış.

İlk görüşte sima olarak anımsayacağınız karakterler, 1970’li yıllarda Yeşilçam’da ‘yabancı oyuncu oynatma’ modasını takip ederek Avrupa’nın bazı ülkelerinden (Avrupa ülkeleri dışında İran da var) Türkiye’ye gelmişler. Şimdi o oyuncuların hangileri olduklarına bir bakalım.

Eva Bender

İsveçli bir spor öğretmeni olan Eva Bender, bir gösteri için geldiği İstanbul’da İstiklal Caddesi’nde yürürken rejisör olduğunu söyleyen biri yanına yaklaşır ve kendisini filmlerde oynatabileceğini söyler. Sonrası ise malum; Tarkan filmlerindeki Büyücü Gosha karakterini canlandırır ve siması hala hafızalarımızdaki yerini korumaktadır.

Reza Beyk İmanverdi

İran doğumlu bir oyuncu olan Reza Beyk İmanverdi, 1976-77’li yıllarda Yeşilçam’da oyunculuk yapmıştır. Kendisini daha çok Cüneyt Arkın’la birlikte gözü kara bir karakteri canlandırdığı filmlerden hatırlarız.

Robert Widmark

Asıl adı Alberto Dell’Acqua olan İtalyan oyuncu, ayrıca profesyonel bir dublördür. Yeşilçam’da ‘Pire Mehmet, Fırlama Necmi’ gibi karakterleri canlandırmıştır. Kendisi yaşamını İtalya’da sürdürmektedir.

Nasır Melek

Baraj ve Deprem gibi önemli filmlerimizde rol alan Melek, İran doğumlu bir oyuncudur. Gerçek adı Nasser Malek Motei olan oyuncu, canlandırdığı karakterlere ruhunu o kadar iyi yansıtmıştır ki çoğu zaman başrol oyuncularının önüne dahi geçmeyi başarmıştır.

Christine Haydar

Evlenmeden önceki soyadı Davray olan Christine, 80’li yılların başında ülkemizdeki bazı filmlerde rol almış, Jean-Yves Haydar ile evlendikten sonra Haydar soy ismini almıştır. Cüneyt Arkın ve Kadir İnanır gibi aktörlerin yer aldığı filmlerde oynayan Christine Haydar, eşinin Haydar Paşa’nın torunu olduğu söylentisinin ardından ‘Haydar Paşanın Gelini’ olarak anılmaya başlanmıştır.

Sonia Viviani

Asıl adı Sophia Vivianson olan oyuncu, İtalya doğumludur. Türkiye’de sadece 3 filmde rol almış olmasına rağmen güzelliği sayesinde o dönem inanılmaz bir popülariteye ulaşmıştır -hala da popüler olabilir-.