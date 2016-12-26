Ölümsüzlüğün Sırrını Taşıdığına İnanılan Yeşim Taşından Yapılmış 5 Gizemli Nesne

Yeşim taşı, 100.000 yıldır insanların kullandığı değerli bir taş. Bu taştan antik dönemde Çinliler ve Mayalar'ın yaptığı 5 gizemli nesne, akıllarda hala soru işareti bırakıyor.

Yaklaşık 100.000 yıldır, insanoğlu yeşim taşına takmış durumda. Rengi, parlaklığı ve dayanıklılığı; tılsımlar, mücevherler ve diğer eşyalar için uygun kılmış. Avrupa ve Asya’da, antik zamanlarda bu taşın şifa dağıttığına inanılırdı. Hatta bazılarına göre ölümsüzlüğün sırrı bu taşın içinde gizliydi. 1863 yılında, bu taşın içinde iki farklı bileşen olduğu keşfedildi: Nefrin ve jadeit. Jadeit uygun kullanımda, çelikten bile daha kuvvetli olabiliyor. Maya ve Çin uygarlıkları, jadeit taşına altından bile daha fazla değer verirlerdi. İşte yeşim taşından yapılmış 5 gizemli nesne.

Kıyafet Şeklindeki Tabut

1968’de keşfedilen bu tabutun içinde Prens Liu Sheng ve yanında aynı şekilde mumyalanmış karısı var. 2000 yıldır mumya halinde bu kıyafet şeklindeki tabutta yatıyor.

Ölü Diski

Tam olarak yapılış nedeni bilinmeyen diskler, M.Ö. 5000 yılından beri Çin elitlerinin bedenlerine yerleştiriliyor. Karın veya göğüs üstüne yerleştirilen diskler, üzerinde gökyüzü ile ilgili bir sürü sembol barındırıyor.

İmparatorluk Yadigarı Mühür

Mühür, Çin’in en gizemli eserlerinden biridir. M.Ö. 221’de Çin’de, birçok şehir devleti birbiriyle savaşıyordu. Bunları birleştiren İmparator Çing Shi Huang, devletleri birleştirdi ve Çin’i kurdu. Bir mühür yaptırdı ve bu mühür, kim devletin başındaysa onun oluyordu.

Lord Pakal’ın Cenaze Maskesi

Palenque Yazıtları Tapınağı’nda, 1952’de bulunan maske; Maya kralı Pakal’ın ölüsü için yeşim taşından yapılmış bir maske. Maske 1984’te çalınmış, fakat çalan kişiler çok yaşamamışlar. Elden ele geçen maske, 1989’da yetkililer tarafından bulunmuş.

Kızıl İmparatorluk Mühürü

18. yy’a ait olan bu parça, 2016’da 21 milyon avroya satıldı. 1736 ve 1795 yılları arasında oyulan bu taş, çok nadir bulunan kırmızı bir nefrit taşı. Görünümü neredeyse kan kırmızısı ve açık arttırmada ilk defa 2011’de tahmini değerinin 20 katı fiyata, 12.4 milyon avroya satıldı.