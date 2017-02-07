Stackoverflowin isimli bilgisayar korsanı, 150.000'den fazla kişisel yazıcıyı ele geçirip bu yazıcılara birbirinden ilginç mesajlar yolladı. Stackoverflowin, son sözlerinde hiçbir kötü niyet taşımadığını açıkladı.

Stackoverflowin adındaki efsanevi yetenekli bilgisayar korsanı, çevrimiçi 150.000'in kişinin yazıcısının kontrollerine sahip olduğunu iddia ediyor.

Bleeping Computer'a konuşan ünlü hacker, bir güvenlik duvarının veya diğer güvenlik ayarlarının etkinleştirilmediği taktirde herkesin internetteki tehlikelere karşı farkındalığını artırmak istediğini iddia etti.

Stackoverflowin, çoklu saldırıların ardındaki otomatik komut dosyasını 24 saat içinde kendisinin yazdığını belirterek açık yazıcı bağlantı noktalarını saptayan ve hedef aygıta kötü niyetli bir yazdırma eylemi gönderen bir komut keşfettiğini kamuoyu ile paylaştı.

Söz konusu kötü niyetli yazılım, dünyanın en büyük şirketlerindeki yazıcılardan, muhasebe ofislerinde bulunan en düşük seviyeli yazıcılara kadar hakimiyet kurabilir.

Hacker'ın sızdığı yazıcılardan dağıttığı mesaj ise şöyle:

"En büyük hacker Stackoverflowin döndü, yazıcınızın BTI'nin altyapısını kötü niyetli yazılımlardan birini, yani bir botnet'i kullanan mimarilerden birini kendi lehime çevirdim." Stackoveflowin'in kullandığı altyapı ise henüz kamuoyu ile paylaşılmadı. Görünüşe göre amaç, olabildiğince çok yazıcıya sızmak yönünde.

Saldırıların ardındaki otomatik komut dosyası, Stackoverflowin isimli korsanın 24 saat içinde açık yazıcı bağlantı noktalarını arayan ve hedef aygıtına kötü niyetli bir yazdırma işi gönderen otomatik bir komut dosyası çalıştırıyor.

Hepsi Bir Şaka mı?

Yetenekli korsan, niyetinin tamamen iyi olduğunu savunuyor:

"Açıkçası ortada geleneksel, zararlı bir botnet yok. İnsanlar geçmişte buna benzer eylemler gerçekleştirip, çirkin ve ırkçı el ilanları gönderdiler. Ben asla bunu yapmam. Aksine kullanıcıların problemleri keşfedip, açıklarını kapatması için çababalıyorum. Herkes hem güzel vakit geçiriyor, hem de ders alıyor. Dürüst olmak gerekirse bana teşekkür edilmeli. Sonuçta insanlara, sorunlarını düzeltmeleri için yardımda bulunuyorum."