Yeterli Sayıda iPhone 8 Üretilemeyecek!

Ortaya çıkan son bilgilere göre OLED ekran üretiminde yaşanan yavaşlık, iPhone 8'in stok adedine etki edecek.

Hatırlayacak olursanız bir süredir ortaya çıkan bilgiler Apple'ın iPhone 8'in eylül ayına yetişmesi için erken seri üretime geçtiğini ancak buna rağmen kullanılan bileşenler nedeniyle üretim sürecinin yavaş işlediğini gösteriyordu. Şimdi ise ortaya çıkan yeni bir iddia, bu iddiaların devamı niteliğinde.

Son raporlara göre iPhone 8'de kullanılacak OLED ekranının üretimini sadece Samsung üstleniyor. OLED ekran üretimi de hem maliyetli hem de zaman alan bir şey olduğu için Samsung, iPhone 8'ler için şimdiye kadar bir milyon civarında OLED ekran üretebildi. Bu OLED erkan üretimine bağlı olarak da eylül ayında iPhone 8 lansmanına kadar Samsung'un 4 milyon OLED ekran üretimini tamamlamış olması ve Foxconn'un da 4 milyon iPhone 8'i hazır hale getirmiş olması bekleniyor.

Tabi 4 milyon adet iPhone 8 pek de yeterli bir rakam değil. Apple, en az 60 milyon stokla açılış yapmayı ve tüm dünya genelinde telefon çıkar çıkmaz müşterilerinin iPhone 8'i tedarik edebilmesini istiyor ama bu durumda iPhone 8 fazlasıyla sınırlı sayıda piyasaya sürülecek.