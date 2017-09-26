Yetersiz TrueDepth Kamera Üretimi iPhone X'u Zora Sokuyor

Gelişmiş teknolojiye sahip TrueDepth kameralarının üretiminde yaşanan sorunlar, iPhone X'un üretimini de olumsuz yönde etkileyerek, özellikle ilk çıkışında talebin karşılanamamasına neden olacak gibi görünüyor.

iPhone X’un çıkışı 3 Kasım’a endekslenmiş durumda, fakat Japonya’da yayınlanan Nikkei haber ajansının Salı günkü haberine göre Apple ve destekçileri, telefonun TrueDepth kamerasının gelişmiş 3 boyutlu yüz tarama sensörlerinin seri üretimi konusunda hala sorun yaşıyorlar.

3D sensör verimi oranlarının düşük oluşunun tedarik zinciri üzerinde ne gibi somut bir etkisi olacak henüz belli değil ama ajans, iPhone tedarikçileri için çalışan iki yöneticisinin, parça üreticilerinin hala bu bileşen için tatmin edici bir verim oranını yakalamakta güçlük çektiklerini söylediklerini aktarıyor.

Halihazırda üretilmiş iyi durumdaki birim sayısının üretime geçecek olan toplam birim sayısına oranı eğer tatmin edici seviyede olmazsa, Apple’ın kar marjinleri ve kar-zarar oranı zedelenebileceği gibi, iPhone X ön siparişlerinin yıl sonu itibariyle karşılanmasını da potansiyel olarak riske atabilecektir.

Araştırmacı Jeff Pu, iPhone X’un üretiminde kalan son önemli sorunun 3D sensörler olduğunu söylüyor.

Pu’ya göre iPhone X’un seri üretimi, Ekim ayının ikinci haftası itibariyle başlayacak ve bir hafta sonra da dünya çapında dağıtım için Çin’den çıkış yapmaya başlayacak. Pu, “3 Kasım’dan sonra tedarik imkanı hala sıkıntılı olacak" şeklinde bir uyarı da yapıyor.

Foxconn, 2 milyon adet iPhone X’u bu ay içerisinde üretti bile. Gelecek ay içerisinde ise üretimi 10 milyona çıkarmayı planlıyor.

Apple analisti Ming-Chi Kuo, iPhone X ön siparişlerinin 40 ila 50 milyonu geçebileceği tahmininde bulunuyor. Alıcılara yazdığı yeni bir bilgilendirme notunda şöyle diyor: “Apple’ın (Amerika) çekirdek takipçileri ve bazı iPhone 6 ve 6s kullanıcıları bu gelişmiş cihaz için yüksek miktarlar ödemeyi göze almış durumdalar.”

Kuo aynı zamanda toplu üretimi daha da zorlaştıran karmaşık TrueDepth kamera sisteminin de üretimdeki darboğazın bir başka sebebi olduğunu söylüyor.

En azından aylardır Apple’ın öncü modelinin başına bela olan diğer üretim sorunlarını nihayet çözmeye başladığını biliyoruz artık. Apple için en zor soru tabii ki ne kadar insanın iPhone X için bekleyişte olduğu. Özellikle de iPhone 8’in çıkışına tepkisiz kalan bunca kullanıcı varken.

Öyle ya da böyle görünen o ki iPhone X ilk aşamada bulunması zor bir cihaz olacak.