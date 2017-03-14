YGS'de Teknolojik Cihazlarla İnanılmaz Kopya Düzeneği

Pazar günü yapıla Yükseköğretime Geçiş Sınavı'nda filmlerden fırlama bir kopya girişimi ortaya çıktı.

Pazar günü yapılan YGS sınavı, özellikle bu sene yeni uygulanan saat düzenlemesi, bu düzenleme nedeni ile sınava geç kalanlar ve sınavda dağıtılan silgilerin kalitesizliği nedeni ile mağdur olan öğrenciler ile gündemden düşmemişti. Şimdi ise Şanlıurfa'da yapılmaya çalışılan bir kopya girişimi söz konusu.

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Pazar günü gerçekleşen YGS sınavında mobil cihazlar kullanılarak kopya çekileceği yönünde bazı bilgiler sonucu güvenlik önlemleri arttırılmış. Ve kentteki bazı okullara yönelik baskınlar düzenleyen polis ekipleri, gerçekten de filmleri aratmayacak kopya düzenekli öğrencileri yakalamayı başarmışlar.

Yapılan aramalar sonucunda, 5 öğrencinin kollarında ve ayakkabılarının tabanlarında gizlenmiş şekilde cep telefonu, bu telefona bağlı bluetooth, bluetooth cihazını sabitlemek için kol bantları ve yine ayakkabı tabanlarına gizlenmiş çok sayıda notlar ele geçirilmiş.

Yapılan detaylı aramanın ardından kopya düzenekleri ile yakalanan 5 öğrenci, daha sonrasında ise polis tarafından gözaltına alınarak sınavdan çıkarılmış ve sorgulanmış.

Sanıyoruz arkadaşlar ya çok fazla Hollywood filmi izlemişler, ya da Hababam Sınıfı'nın meşhur bilgi yarışması sahnesine özenmişler...