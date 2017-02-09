YGS’ye Öğrencileri İçin Bakanlıktan Kimlik Kartı Açıklaması!

İçişleri Bakanlığı, YGS’ye girecek öğrenciler için bir sorun haline gelen yeni kimlik kartları için açıklama yaptı.

Bildiğiniz gibi 2017 itibariyle tüm ülke genelinde yeni kimlik kartına geçiş süreci başladı. Bu noktada YGS’ye girecek öğrenciler için kafa karışıklığı yaratan soru için ise İçişleri Bakanlığı’ndan gerekli açıklama nihayet yapıldı.

Son dönemde artan yeni kimlik kartı talepleri için gerek internet sitesinde yoğunluktan dolayı çökme yaşanması, telefon hizmetinin ise ulaşılamaması sebebiyle başvuru yapamayan YGS öğrencileri, herhangi bir sorun yaşamamak adına yeni kimlik kartlarıyla sınava girmek istiyor. Bu noktada il ve ilçe nüfus müdürlüklerine direkt olarak başvuru yapan gençler, uzun kuyruklar eşliğinde saatlerce beklemesi gerekmekte.

Bu noktada kafa karışıklılığını gidermek adına açıklama yapan bakanlık, YGS’de yeni nesil kimlik kartının zorunlu olmadığını, eski nüfus cüzdanları ile öğrencilerin rahatlıkla sınava giriş yapabileceğini belirtiyor. Hatta eğer başvurunuzu yapmış iseniz size temin edilen “Geçici kimlik belgesi” ile de bu sınava giriş yapabileceksiniz.

Aşağıdan bakanlıktan gelen resmi açıklamayı okuyabilirsiniz;

İçişleri Bakanlığı'ndan YGS'ye Girecek Öğrenciler İçin Duyuru

"Yeni kimlik kartlarına başvurular, ülke genelinde, 02.01.2017 itibariyle başlamış olup; bugüne kadar 2 milyon başvuru alınmış, bu başvurular doğrultusunda 750 bin kimlik kartı basılmıştır.

Ancak son dönemde, Alo 199 hattından randevu alınmadan, ilçe nüfus müdürlüklerine gidilerek başvuruda bulunulması, yoğunluklara ve uzun bekleme sürelerine neden olmaktadır.

Mevcut nüfus cüzdanlarının geçerliliği ve değiştirilmesine ilişkin herhangi bir süre sınırlaması bulunmamaktadır. Vatandaşlarımızın elinde varolan nüfus cüzdanları, yeni kimlik kartları ile değiştirilinceye kadar geçerlidir.

Doğum, kayıp, mevcut kimlik kartının geçerlilik süresinin sona ermesi veya tahrifat sebebiyle kullanılmayacak durumda olması gibi, değiştirilmesi zorunlu haller nedeniyle yapılan kimlik başvurularında, "Geçici Kimlik Belgesi" düzenlenmektedir.

YGS'ye girecek öğrenciler başta olmak üzere, tüm vatandaşlarımız, gerek mevcut nüfus cüzdanlarıyla gerekse yeni kimliklerini alıncaya kadar kendilerine verilen geçici kimlik belgeleriyle; sınava giriş, pasaport başvurusu gibi tüm resmi iş ve işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir.

Bakanlığımız tarafından kimlik kartı başvurularındaki yoğunluğun azaltılması ve nüfus cüzdanını değiştirmek zorunda olanların, yeni kimlik kartı başvurularının hızlı bir şekilde karşılanması amacıyla, ilçe nüfus müdürlüklerimizin mesai saatleri yeniden düzenlenmiş olup; yoğunluklar azalıncaya kadar mesai saatleri haftaiçi saat 19.00’a kadar uzatılmış, başvuruların cumartesi ve pazar günleri de saat 09.00-17.00 saatleri arasında alınmaya devam edilmesi kararlaştırılmıştır.

Ayrıca, yoğunlukların karşılanması ve vatandaşlarımıza yeni kimlik kartlarının daha hızlı temini için Alo 199 hatlı randevu sistemimiz de bu düzenlemelerle uyumlu hale getirilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Sonuç olarak ister yeni kimlik kartınız, isterseniz eski nüfus cüzdanınız ya da geçici kimlik belgeniz ile sorunsuz sınava giriş yapabileceksiniz. Bu noktada içiniz rahat olsun gençler :)