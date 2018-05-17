Bildiğiniz gibi geçtiğimiz son aylarda Facebook’un başı Cambridge Analytica skandalları ile dertteydi. Ancak her ne olursa olsun yarıştan çekilmeyen sosyal medya devi, insanlara daha çok erişmek için girişimlerde bulunuyor.

Facebook’un erişilebilirlik konusundaki çalışmaları, aslına bakarsanız 2016 yılından bu yana devreye sokulmuş durumda. Yüklediğiniz resimde görüntüleri tanıyan ve resim üzerinde alt metin olarak beliren uygulama, fotoğrafların açıklamalarını oluşturmak için nesne tanıma teknolojisini kullanıyor. Ancak 2016 yılında başlatılan bu uygulamanın üzerinde açıkçası pek de durulmamıştı. O zamanlar sadece başlangıcı yapılan bu özellik, şimdilerde yeniden gündeme geldi.

Özellik hakkında konuşan Facebook Erişebilirlik Uzmanı Matt King, uygulamanın oldukça basit ama etkili olduğundan bahsetti. Özellik kapsamında, fotoğrafı tanımlamak için uzun bir kelime veya kavram listesi yapmak yerine, uzun vadede geçerli olacak bir cümle yazabileceksiniz. Bunun yanı sıra Aralık ayında yüz tanıma yeteneklerinden de yararlanmaya başlayan Facebook, fotoğrafta hangi arkadaşınızın bulunduğunu kolayca size söyleyebiliyor. King, “Şu an bu gelişmelere henüz bebek diyebiliriz. Öyle ki platformu çok daha iyi yerlere taşıyacak, potansiyel zirve noktaları oluşturuyoruz” ifadelerinde bulundu.

Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde adeta evrim geçireceğini savunan Facebook, hedefine ulaşır mı bilinmez ancak şu için şansın Facebook’dan yana olmadığını söylesem sanıyorum ki yanlış olmaz. Fotoğraf görüntüleyici olarak kullanılması beklenen bir diğer uygulamada ise istediğiniz nesnenin üzerine dokunup soru sorabileceksiniz. Yani şöyle düşünün, fotoğrafta masada oturan 3 kişi var. Siz bir kişinin saçına dokunarak, saçın rengini sorabileceksiniz. Diğer yandan aynı durumun her öğe için geçerli olması bekleniyor.

Sıra dışı özellikler ile donatılmaya hazırlanan Facebook, görme engelli kişileri de düşünmüş durumda. Görsel şeyleri, görme engelliler için tercüme edecek özellik ise bana göre aralarında en yararlı olanı olmuş. Teknik olan basit olmayan bu özellik, eğer ciddi anlamda kullanılabilir olursa, sosyal medyanın kullanım kitlesi de büyüyecektir.