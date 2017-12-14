Twitter’ın Nasıl Kullanıldığına Dair Videolar Paylaşılıyor

Twitter, iki yeni video paylaştı fakat videolardan çok, videoların içeriği konuşuldu. Çünkü videolarda hala Twitter’ın nasıl kullanılacağı anlatılıyor.

Bir dönemin en büyük iki sosyal medya uygulamasından birisi olan Twitter, yine çok konuşulacak iki yeni reklam videosu yayınladı. Videoda ünlü komedyen Romesh Ranganathan, insanlara Twitter’ı öğretiyor. Videolar son derece normal gözükmesine rağmen, mantıksızlığından dolayı sosyal medyada tepki çekti. Twitter, bundan 1-2 yıl önce çıkmış bir sosyal medya aracı değil. Yıllardan beri Facebook’la mücadele eden ve kendisine ait çok sağlam bir kitlesi bulunan bir sosyal medya.

Yayınlanan iki videoda da Twitter’ın nasıl kullanılacağına dair bilgiler bulunuyor. Komiklik yaparak öğretelim olayına girmek isteyen şirket, bu konuda pek başarılı olamadı. Çünkü, 10 yılı aşkın bir süredir hayatımızda olan uygulamanın nasıl kullanıldığını öğrenmeye ihtiyacımız yok, yeni şeyler eklenmesine ihtiyacımız var. Instagram, Facebook, Snapchat gibi sosyal medyaların aksine yenilik olarak karakter sayısını artırmayı bize yedirmeye çalışan şirket, bu politikasına devam ederek her geçen gün yeni insanlar kaybetmeye devam edecek -gibime geliyor-.

Yayınlanan videoların ilkinde, etrafı sarılmış bir kişiyi Twitter kullanmayı öğretiyorlar. Şahsi görüşüme göre iki video da komik değil ve öğrettiği hiç bir şey yok. Videolarda gözüken şeyleri, Twitter’da yarım saat geçiren birisi zaten fark edebilir.

Peki, siz Twitter’ın yayınladığı videoları beğendiniz mi? Yorumlarınızı bekliyorum.