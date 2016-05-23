İnternette neyin fenomen olacağı bilinmiyor. Kısa süre önce Korktun mu? repliği ile ünlenen Simge Barankoğlu, geçtiğimiz Cuma günü Beyaz Show’a çıktı.

Ülkemizde kimin, ne zaman, hangi sebeple internet fenomen olacağı belli olmuyor. Bu konulara en uzağımız bile bir gün tüm Türkiye’nin diline düşebiliyor. Son dönemlerde karşımıza çıkan “Örümceek! Korktun mu?” Yılaan! Korktun mu? repliğinin sahibi Simge Barankoğlu, geçtiğimiz cuma günü Beyaz Show’a çıktı. Televizyon ile internetin bir araya geldiği Beyaz Show’da, Simge’nin o repliği bu defa Beyaz Show ekranlarında yankı buldu. Üstelik Beyaz Show tarafından YouTube'da yayınlanan bu video, YouTube trendler listesinde 4. sıraya çıktı.

Hangi sebeple ünlü olduğunu bilemediğimiz Korktun mu? trendi, Beyaz Show’la birlikte internetle pek haşır neşir olmayan kişilerin de kulağına gitmiş oldu.

Ülkemiz, son yıllarda çok garip şeylere gülmeye başladı. Eskiden (ben hala gülüyorum, orası ayrı bir konu) Kemal Sunal gibi sanatçıları izleyip gülerken, günümüzde internetin yaygınlaşması ile birlikte “yılaaaan! Korktun mu?” gibi repliklere gülmeye başladık.

Beyaz Show, Simge’nin ardından internette gündem olan diğer olaylara da değindi. Videonun en sonunda bir kedi ile insanın yer aldığı video, ekip olarak çok hoşumuza gitti.