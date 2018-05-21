Yılan Kafalı ve 300 Dişli Bir Köpek Balığı Türü Keşfedildi!

Henüz %5'lik bir dilimini anca keşfedebildiğimiz okyanuslardan, görüntüsüyle dahi insanı dehşete düşüren enteresan bir köpek balığı türü keşfedildi.

Belki kara hayvanları kadar ulaşılabilir görünmediği için büyük bir kesimin ilgisini çekmese de denizdeki yaşam ve deniz hayvanları, bilim insanları için çok daha büyük bir gizem. %95'lik bir dilimine dair neredeyse hiçbir şey bilmediğimiz, henüz keşfedilmemiş milyonlarca tür olduğu düşünülüyor.

Günümüzün teknolojik imkanlarına rağmen Japonya, Yeni Zelanda ve Avustralya'da derinlerde şimdiye dek yaşamış ve belki de biz hiç varlığından dahi haberdar olmadan soyu tükenmiş nice deniz yaratığı mevcut olabilir. Küçük bir örnek olarak aşağıda; 2017 yılında keşfedilen yüzsüz ve garip bir canlı karaya vurmuştu.

Portekiz kıyılarına vuran ve balıkçılar tarafından keşfedilen canlı ise en az yukardaki kadar enteresan. 1.5 metre uzunluğundaki bu erkek köpek balığı, Portimao'nun kıyılarında ve 701 metre derinlikte bulunarak kıyıya çıkarıldı. Balıkçılar ise hayvanı avlamadan önce cüssesine ve vücut yapısına göre oldukça kıvrak olduğunu ve bir deniz yılanını andırdığını belirtmiş.

Maalesef bu tip ender görülen canlıların büyük bir kısmı balıkçılar tarafından direkt olarak satıldığı ve parçalandığı için hiçbir zaman araştırmacılara ulaşmıyor. Bu sayede keşfedilebilecek bir sürü hayvan da kayıplara karışıyor.