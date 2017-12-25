Reddit'in yılbaşı çekilişinde adı Bill Gates'e çıkan kadın aldığı hediyeler ile hem şaşkınlık hem de mutluluğu bir arada yaşadı.

Yeni yıla hoş bir giriş yapmak için pek çok okulda, iş yerinde ya da arkadaş grubunda yeni yıl çekilişleri yapılır ve kişiler birbirlerine ömür boyu hatıra olarak saklayabilecekleri hediyeler alırlar.

Reddit de kullanıcıları arasında bir bağ oluşturmak için her yıl Secret Santa adında yıl başı çekilişleri düzenlemektedir. Böylece çekilişe katılan Reddit üyeleri gönderdikleri hediyelerle hiç tanımadıkları kişilerin yüzünde bir tebessüm oluşturabiliyor.

Microsoft’un kurucusu dünyaca ünlü milyarder ve hayırsever Bill Gates de her yıl bu çekilişe katılmaktadır. Dünyada açlığı bitirmek için hayır kurumlarına servetinin büyük bir kısmını bağışlayan Gates, ayrıca Reddit üyelerini de mutlu etmekle meşgul oluyor.

Adı Bill Gates’e çıkan bu yılın şanslısı ise VietteLLC kullanıcı isimli Reddit üyesi bir kadın oldu. Profilinde kedileri çok sevdiği yazan kadına Gates’in hediyesi dev bir Kedi Pusheen oldu. Bunun yanında ayrıca 3 farklı kedi barınağına yapılmış 250 dolarlık bağışlar ve birkaç küçük hediye de bulunuyor.

Tüm hediyelerin yanında Bill Gates, genç kadına bir mektup ve hediyenin kendisinden geldiğine inanmama ihtimaline karşın Kedi Pusheen ile çekilmiş bir fotoğraf eklemeyi de ihmal etmemiş.

Yazdığı notta genç kadının kedileri sevdiğini öğrendiğini ve bunun için en iyi hediyenin kış aylarında sarılabileceği dev bir kedi olacağını düşündüğünü söyleyen Gates, ayrıca üç farklı barınağa bağış yaptığını belirtti.

Yaptığı açıklamada çok mutlu ve bir o kadar da şaşkın olduğunu belirten genç kadın ‘Hafta içi ben iş yerimde sıkıcı maillerimi cevaplarken Bill Gates bir yerlerde benim için büyük boy bir Pusheen’le fotoğraf çektiriyor ve kediler hakkında not yazıyordu…’ dedi.