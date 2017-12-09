Twitter'da Travis Weaver isimli bir kullanıcı, çekilişini yaptığı 1500 Bitcoin ile ortalığı karıştırdı.

Bitcoin bu yazının yazıldığı sıralarda 15 bin dolar yani 57 bin TL civarında bir değeri var. Eğer 2011 yılında Bitcoin daha 2 dolar civarında ediyorken satın alanlardansanız, şu an çok mutlu ve zengin bir şekilde bu yazıyı okuduğunuza eminiz. Bitcoin'in bu kadar gündemde ve değerli olduğu şu sıralar Travis Weaver isimli bir Twitter kullanıcısı yaptığı çekiliş gönderisiyle ortalığı karıştırdı.

Twitte'da "2011 yılında Bitcoin daha 2.87 dolarken 1500 Bitcoin satın almıştım. Bu gönderiyi retweetleyenlerden seçeceğim 5 kişiye bu Bitcoin'leri dağıtacağım. Mutlu Noeller" yazan bir gönderiyi paylaşan Weaver, tam olarak 209 bin retweet ve 59 bin beğeni aldı. Oldukça fazla cevap alan Weaver'ın gönderisine, durumun sahte olduğunu ve Bitcoin cüzdanını göstererek bunu kanıtlaması gerektiğini söylese de bu Travis'i durdurmadı.

7 Aralık'ta attığı gönderiyi takiben attığı gönderide, bir sonraki gün kazananları açıklayacağını söyleyen Weaver, daha sonra ise aynı günün gece saatlerinde, Kripto para cüzdanının tamamen boş olduğunu gösterdiği bir gönderi daha paylaştı. Daha sonra elde ettiği tüm takipçileri bu Tweetten sonra kaybeden Weaver'ın şöhreti kısa sürdü.

Yani ne diyelim, daha elinde bu paranın olduğuna dair bir kanıt bile göstermeden, yaptığı şakayı en azından 209 bin kişiyi kandıran Weaver'ı burada ben suçlu bulmuyorum. Sonuçta kendisi ünlü biri değil ve yaptığı şaka hiç beklemediği bir üne ulaşmış gibi duruyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Weaver şaka yaptığını daha erken açıklamalı mıydı?