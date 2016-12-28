Milli Piyango Yılbaşı Çekilişinin Size Çıkma Olasılığı Nedir?

Yılbaşı gecelerinin vazgeçilmezi olan milli piyango biletinin size çıkmasının olasılığından bahsettik.

Dört gün sonra 2016 yılını geride bırakacağız -bir yılın bitecek olmasına hiç bu kadar sevindiğimi hatırlamıyorum-. Çok acı günler yaşadığımız bu yılı milli piyango bileti satın alıp kendisine çıkmasını umarak daha iyi bir gelecek umut eden birçok insan bulunuyor. Peki hakkında ‘bilmem kaç milyonda bir şans, bana mı çıkacak?’ gibi cümleler duyduğumuz milli piyango biletinin size çıkma olasılığını biliyor musunuz?

Milli piyango çekilişinde, her kürenin içerisinde 0’dan 9’a kadar rakamların yazılı olduğu toplar bulunur. Toplam 7 küre bulunan her küreden birer tane top çekiliyor. İşin matematiksel olarak hesaplaması ise bundan sonra başlıyor.

İlk küreden çekilen bir rakamın gelme olasılığı 1/10’dur. 7 küre için çıkacak olan sayıyı tutturma olasılığınız 1/10 x 1/10 x 1/10 x 1/10 x 1/10 x 1/10 x 1/10=1/10.000.000, yani 10 milyonda 1’dir. Biraz daha somut ihtimaller üzerinden örnekler verecek olursak:

Bulutsuz bir günde yıldırımın çarpma olasılığından daha az

Başınıza ampul düşmesi sonucu ölme olasılığınız, şanslı numaraların size çıkmasından daha fazla

Merdivenlerden düşerek ölme ihtimaliniz, milli piyango numaralarını tutturma olasılığınızdan 4 kat daha fazla

Yataktan düşerek ölme olasılığınız ise 7 kat daha fazladır.

Gördüğünüz gibi büyük beklenti içine girmeniz, yeni yıla çok umutsuzca giriş yapmanıza sebep olabilir. Bu sebeple eğer şanslı numaraları tutturamazsınız üzülmeyin; savaşın olmadığı, barışın ve huzurun hakim olduğu bir dünyada yaşıyor olmak, milyonlarca TL’nin size çıkmasından çok daha değerli -diye düşünüyorum-.