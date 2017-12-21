WonderFox, yılbaşına özel 10’dan fazla uygulamayı ücretsiz olarak dağıtıyor. Siz de bu kampanyadan hemen yararlanabilirsiniz.

Zaman ne kadar çabuk geçiyor. Hep birlikte bir seneyi daha geride bıraktık dostlarım. 2017 yalnızca 10 gün sonra yerini 2018’e bırakacak. Yeni yıl dolayısıyla her yerde kampanyalar olmaya başladı. Bu kampanyalardan birisine ev sahipliği yapan WonderFox Soft Inc. ise, noele özel devasa kampanyalar yapıyor.

Şu an siz de WonderFox 2017 Grand Christmas Party sayfasına giderek toplam değeri 1000 dolardan(3827 TL) fazla olan bu programlara ücretsiz sahip olabilirsiniz. 18-27 Aralık ve 28 Aralık - 5 Ocak tarihleri arasında olacak şekilde iki ayrı yılbaşı kampanyası sunan WonderFox, şu anda GOM Mix Pro(sınırlı), DVD Ripper Pro, Driver Booster Pro, EaseUS MobiMover, NXPowerLite 7, WinToHDD, Auslogics Dosya Kurtarma ve Fliphtml5 Gold uygulamalarını ücretsiz olarak sunuyor. Bu hediyelere daha sonradan Zoolz, SODA PDF, Coolmuster Veri Kurtarma, SUMO ve WPS 2016 uygulamaları da eklenecek.

Bütün uygulamalara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Gittiğiniz sayfada DVD Ripper Pro için “Get It Free” butonuna tıklayarak sahip olabilirsiniz. Sayfanın altına indiğinizde, şu anda erişebileceğiniz 7 program daha sizi karşılıyor. Bu programlardan GOM Mix Pro haricindekilere “Get It Now” butonuna tıklayarak istediğiniz uygulamaları indirebilirsiniz. GOM Mix Pro sınırlı olduğu için 50 şanslı kişiye verilecek.

Gom Mix Pro’yu nasıl indiririm?

Gom Mix Pro’ya sahip olmak için WonderFox Facebook sayfasına beğenmeli ve kampanyayı #WonderFoxChristmas başlığı ile sosyal medya hesabınızdan paylaşıp ekran görüntüsünü “giveaway@videoconverterfactory.com” isimli mail hesabına göndermelisiniz. Bunu yapar ve 50 şanslı kişiden birisi olursanız, Gom Mix Pro’ya ulaşabileceksiniz. Bu 50 kişinin 30’u ilk kampanyada, 20’si ise ikinci kampanyada belirlenecek.

Windows PC üzerinde işinize yarayacak uygulamalar varsa, kaçırmadan indirmenizi öneriyorum.