Spotify, Yılbaşında En Çok Dinlenen 10 Şarkıyı Belirledi

Dünyanın en çok tercih ettiği çevrimiçi müzik dinleme servislerinden biri olan Spotify, 31 Aralık 2017 günü hem dünyada hem de Türkiye'de en çok dinlenen müzikleri açıkladı.

Ağaçlar süslendi, hediyeler alındı, planlar yapıldı; haftalar öncesinden başlayan bu hazırlık elbette yeni yıl içindi. Her ne kadar geçmiş senelere nazaran biraz daha sakin bir yılbaşı akşamı geçirsek de birçok yerde sabaha kadar eğlenceler devam etti.

Fakat ister dışarıda ister evde olun, eğlenceyi eğlence yapan yegane şey elbette ki müzik. Peki, yılbaşı akşamında en çok hangi müzikler dinlendi? Çevrimiçi müzik dinleme servislerinden Spotify, yılbaşı akşamında dünyada ve Türkiye’de en çok dinlenen 10 şarkıyı açıkladı.

Dünya Genelinde En Çok Dinlenen 10 Şarkı

Post Malone – rockstar Camila Cabello - Havana Dua Lipa - New Rules Ed Sheeran - Shape of You Selena Gomez, Marshmello - Wolves Eminem - River (feat. Ed Sheeran) Maroon 5 - What Lovers Do (feat. SZA) Daddy Yankee, Luis Fonsi - Despacito (Remix) Demi Lovato, Luis Fonsi - Échame La Culpa Ed Sheeran - Perfect

Türkiye'de en çok dinlenen 10 şarkı: