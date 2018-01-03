Spotify, Yılbaşında En Çok Dinlenen 10 Şarkıyı Belirledi

Ağaçlar süslendi, hediyeler alındı, planlar yapıldı; haftalar öncesinden başlayan bu hazırlık elbette yeni yıl içindi. Her ne kadar geçmiş senelere nazaran biraz daha sakin bir yılbaşı akşamı geçirsek de birçok yerde sabaha kadar eğlenceler devam etti.
Fakat ister dışarıda ister evde olun, eğlenceyi eğlence yapan yegane şey elbette ki müzik. Peki, yılbaşı akşamında en çok hangi müzikler dinlendi? Çevrimiçi müzik dinleme servislerinden Spotify, yılbaşı akşamında dünyada ve Türkiye’de en çok dinlenen 10 şarkıyı açıkladı.
Dünya Genelinde En Çok Dinlenen 10 Şarkı
- Post Malone – rockstar
- Camila Cabello - Havana
- Dua Lipa - New Rules
- Ed Sheeran - Shape of You
- Selena Gomez, Marshmello - Wolves
- Eminem - River (feat. Ed Sheeran)
- Maroon 5 - What Lovers Do (feat. SZA)
- Daddy Yankee, Luis Fonsi - Despacito (Remix)
- Demi Lovato, Luis Fonsi - Échame La Culpa
- Ed Sheeran - Perfect
Türkiye'de en çok dinlenen 10 şarkı:
- Burak King – Yanıyoruz
- Gazapizm – Heyecanı Yok
- Post Malone – Rockstar
- Ersay Üner – İki Aşık
- Eypio – Gömün Beni Çukura
- Camila Cabello – Havana
- Ezhel - İmkansızım
- Dua Lipa – New Rules
- Ezhel – Geceler
- Ceylan Ertem – Zalim