“Yılbaşında Ne İzlesem?” Diyenler İçin Farklı Türlerde 9 Film Önerisi

Yarın akşam gireceğimiz yeni yıl gecesinde izlemeniz için 9 film ve 1 de dizi öneriyoruz.

2016 yılı iyi kötü artık bitti diyebiliriz. Cumartesi gecesi 2016’nın son günü ile bu yıla veda edecekken pazar sabahı artık yeni bir yıla resmen uyanmış olacağız. Tabii bazılarımız da bu yılbaşı gecesi dışarıda eğlenecekken, bazılarımız da evlerinde oturup film ve çeşitli ev içi etkinlikler ile bu geceyi geçirecek.

Biz de evlerinde bir yılbaşı akşamı geçirmek isteyenler için 9 film ve bir de dizi önerisi sunmak istedik. Dilerseniz bu filmleri Google Play ve iTunes gibi servislerden satın alabilir, ya da direkt olarak ilk ayı ücretsiz olan Netflix aboneliği ile hepsine ulaşabilirsiniz.

Korku: The Boy

Aksiyon: Spectral

Komedi: Ridiculous 6

Aşk: Aloha

Animasyon: Rango

Aile: I’ll Be Home for Christmas

Bilim-Kurgu: ARQ

Dram: The African Doctor

Bonus #1 -Yerli: G.O.R.A

Bonus #2 - Dizi: The OA