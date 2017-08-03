Yıldırım Çarpmasına Rağmen Hayatta Kalmayı Başaran Adam

Havalanında çalışan bir adam, uçağın altında olduğu sırada uçağın kanadına çarpan yıldırımın vücuduna isabet etmiş olmasına rağmen hayatta kalmayı başardı.

Florida Havaalanı'nda eşi benzeri görülmemiş bir olay yaşandı. Kameralara saniye saniye yansıyan olayda park halinde olan bir uçağın kanadına çarpan yıldırım, kanattan pilot kokpitinin hemen altında çalışan Austin Dunn’ı çarptı.

22 Temmuz’da meydana gelen bu olay Sun Country Airlines şirketine ait bir uçakta meydana gelirken, yıldırım yağmurun da etkisiyle Austin Dunn’a çok ciddi zararlar verdi.

Uçağın hemen üzerine giydiği yağmurlukla rutin kontroller yapan Dunn, yıldırımın uçağın kanadına çarpmasının hemen ardından yere düşüyor.

Bu olayın hemen farkına varan diğer havaalanı çalışanları, Dunn’ın yardımına koşarak kendisini hastaneye kaldırdılar. Vücudunda üçüncü derece yanıklar ve beyninde kanamalar geçiren Dunn, iki hafta süren tedavinin ardından evine gönderildi. Sinir sisteminde hasar oluştuğu için yürüme ve diğer hareket aktivitelerinde aksaklıklar olan Dunn’ın ailesinin yaptığı açıklamaya göre kendisinin, bu süreçte 3. derece yanıklar ve olası sinir hasarları için tedavi sürecinin devam ettiği açıklandı.

Biz de yıldırım çarpmasından kurtulmayı başaran Austin Dunn’ın bir an önce sağlığına kavuşmasını ve eskisi gibi yeniden hayatına devam etmesini diliyoruz.