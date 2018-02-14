Uçağın Kuyruğunda İnsan Büyüklüğünde Delik Açan Yıldırım

ABD’de bir B-52 bombardıman uçağının kuyruğuna düşen yıldırım, uçakta hasar oluşmasına ve mühendisler tarafından uçağın kuyruğunun değiştirilmesine sebep oldu.

Geçtiğimiz yıl (19 Aralık 2017) meydana gelmiş olsa da yeni gündeme gelen olayda bombardıman uçağı olan B-52’ye, inişe geçtiği sırada bir yıldırım çarptı. Uçak indikten sonra inceleme yapan mühendisler, uçağın kuyruk kısmında insan büyüklüğünde bir delik oluştuğunu tespit ettiler.

Uzmanlar, çarpan yıldırımın çok güçlü olduğunu, bombardıman uçağındaki yıldırımsavar ve anti-şok sisteminin dahi bunun karşısında bir işe yaramadığını söylediler.

B-52 mühendisi olan ABD Hava Kuvvetleri Çavuşu Eric Elisson, 15 yıllık iş deneyimine dayanarak ilk kez böyle bir olayla karşılaştığını, yıldırım çarpması sebebiyle kuyruğu tamamen yenisiyle değiştirmek zorunda kaldıklarını söyledi.

ABD Hava Kuvvetleri’nde görevli mühendisler, hasar alan parçanın yerine hurdaya ayrılan bir uçağın kuyruğunu yerleştirdiklerini belirttiler.